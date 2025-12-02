  • Спортс
  • Член совета FIS Ууситало: «По моей информации, известные российские лыжники не входят в список нейтральных атлетов»
Член совета FIS Ууситало: «По моей информации, известные российские лыжники не входят в список нейтральных атлетов»

Член совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что известные российские лыжники не присутствуют в списке нейтральных атлетов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

По сведениям Ууситало, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не входит в список нейтральных атлетов.

«По имеющейся у меня информации – но это еще не факт – ни один из, так сказать, известных нам спортсменов не входит в список нейтральных атлетов. То есть, например, успешные российские лыжники, насколько мне известно, не соответствуют статусу нейтральных спортсменов», – сказал Ууситало в интервью Yle.

Ууситало приводит в пример лыжников, которым публично присвоили новые воинские звания после Олимпиады-2022 в Пекине.

«Это напрямую означает, что они связаны с военными, и в этом случае статус нейтрального спортсмена на них не распространяется», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
Мартти Ууситало
