Дарья Непряева: «Мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях. Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем»

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что надеется выступить на международных соревнованиях в этом сезоне.

В октябре Международная федерация лыжных видов (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в спортивном арбитражном суде, апелляция была удовлетворена.

«Конечно, мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях.

Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее», – сказала Непряева.

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду