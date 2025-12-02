  • Спортс
  • Дарья Непряева: «Мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях. Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем»
12

Лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных соревнованиях.

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что надеется выступить на международных соревнованиях в этом сезоне.

В октябре Международная федерация лыжных видов (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе. 

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в спортивном арбитражном суде, апелляция была удовлетворена. 

«Конечно, мы надеемся, что получится в этом сезоне выступить на международных соревнованиях.

Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее», – сказала Непряева.

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
