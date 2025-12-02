Юрист Анцелиович о допуске россиян: «FIS может месяца два создавать комиссию по выдаче статуса»

Юрист Анцелиович считает, что FIS может создавать препоны российским лыжникам.

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по допуску российских лыжников к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Это решение обязательно для FIS , поскольку федерация являлась стороной апелляции, и она обязана его исполнять. Могут ли они его не исполнять? Нет, они должны его выполнить. Теоретически они могут попытаться обжаловать решение в Швейцарии, но это крайне маловероятно. Думаю, шансов на это практически нет.

Хотя это не мешает FIS создавать административные препоны. Например, месяца два создавать комиссию по выдаче статуса.

Но с учетом, что они пошли на ускоренное слушание, думаю, они не планируют строить препятствия и допустят в максимально возможные сроки», – сказала Анцелиович.

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду