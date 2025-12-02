Светлана Журова: «Лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду. Дотянули до последнего»

Журова: FIS может затянуть с решением, чтобы россияне не успели на Олимпиаду.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российские лыжники могут не успеть отобраться на Олимпиаду-2026.

В октябре FIS продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в спортивном арбитражном суде, апелляция была удовлетворена.

«Это пока CAS обязал. Но FIS может же и опротестовать это, не выполнить. Или затянуть с решением, чтобы не успели на Олимпиаду. Федерация может лукавить сейчас.

Все равно будет голосование на уровне исполкома федерации. А он пока голосовал всегда против нас. Посмотрим, готовы они идти против решения суда или нет. И вопрос, успеют ли спортсмены отобраться на Олимпиаду.

Это как получилось с паралимпийцами. Их допустили с флагом и гимном. Но они не едут на Паралимпиаду, потому что решение приняли слишком поздно. Хотя сейчас у них появился шанс.

Но надо делать визы, перед Новым годом все очень долго. Будут согласовывать списки еще месяц. Это все приведет к тому, что к Олимпиаде они физически не успеют. Дотянули до последнего», – сказала Журова.