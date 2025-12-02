Дмитрий Свищев: «Решение CAS может способствовать дальнейшей разморозке. Хотя в скандинавских странах наших спортсменов не ждут»
Депутат Свищев о допуске россиян: в скандинавских странах их не ждут.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Это решение CAS открывает перспективы и к дальнейшему снятию санкций с наших спортсменов.
Теперь важно понять критерии допуска наших спортсменов, возможность прохождения отбора на Олимпиаду нашими спортсменами.
Но в целом это решение может способствовать и дальнейшей разморозке. Хотя мы понимаем, что в тех же скандинавских странах наших спортсменов не ждут», – сказал Свищев.
«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS
