Юрий Бородавко: «Впереди большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – Олимпийским играм»

Тренер Большунова: впереди большая работа, которая приведет нас к Олимпиаде.

Юрий Бородавко , тренер Александра Большунова , высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные старты.

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

– Радостное решение, но это пока первый этап по возвращению. Теперь нужно понять, на какие старты нас допустят, пустят ли в Норвегию, какое количество спортсменов.

Должна вестись административная работа федерации, ОКР . Впереди еще большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – к Олимпийским играм.

– То есть шампанское пока рано открывать?

– Да, пока рановато, – сказал Бородавко.

«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS