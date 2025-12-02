Юрий Бородавко: «Впереди большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – Олимпийским играм»
Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные старты.
Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
– Радостное решение, но это пока первый этап по возвращению. Теперь нужно понять, на какие старты нас допустят, пустят ли в Норвегию, какое количество спортсменов.
Должна вестись административная работа федерации, ОКР. Впереди еще большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – к Олимпийским играм.
– То есть шампанское пока рано открывать?
– Да, пока рановато, – сказал Бородавко.
