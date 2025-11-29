Горбунов о спринте: «Надо выстраивать тактический план на гонку и его придерживаться. Раньше я мог быть вальяжен, теперь же это чревато»

Горбунов о 2-м месте в спринте: могу держать высокий темп от забега к забегу.

Лыжник Иван Горбунов прокомментировал свое выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кировске (2-е место).

«Гонка сложилась нормально. В начале сезона мы не знали, будет ли отбор на Олимпиаду. И я держал в голове, что должен быть боеспособен. Проделанная работа показывала, что я могу бороться, просто надо выстраивать тактический план на гонку и его придерживаться. Раньше я мог быть вальяжен, теперь же это чревато.

Я могу держать высокий темп от забега к забегу. Пытался держать хорошую скорость, чтобы спринтерам было тяжелее. Трасса разбивалась, но в целом устоялась. Перед финишем выкидывает из поворота прямо на центр, поэтому в середине коридор накатан. Первый номер в финале придает уверенности, но никак не давит.

Хочу сказать спасибо докторам, массажистам, Елене Валерьевне [Вяльбе], федерации Татарстана, сервису и тренерам. Без такой большой команды я бы ничего не сделал», – сказал Горбунов.