Вайцеховская о Большунове: «Расстояние от «кумира миллионов» до человека, которого хочется обойти стороной, может укладываться в несколько секунд»

Вайцеховская высказалась о поступке Большунова, который толкнул соперника.

Журналист Елена Вайцеховская отреагировала на поступок Александра Большунова, который толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске.

Бакуров столкнулся с Большуновым во время полуфинала конькового спринта – у него сломалась палка, а Большунов упал.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

«Посмотрела финиш и послефиниш лыжников — двоякое ощущение от перформанса Александра Большунова. Мне кажется, что накопившаяся критическая масса — сразу от всего: от отстранения, каких-то непрерывных болезней, приближающейся Олимпиады, понимания, что Игры через два месяца, а у тебя ровно ноль шансов туда поехать, ощущения, что твое время в спорте стремительно уходит, и желания порвать за все это весь мир (и вообще всех, кто подвернется под руку, как Бакуров) — все это настолько сильно кипит в мозгу спортсмена, что у человека в буквальном смысле срывает крышу.

Такое бывает, и с этим реально сложно что-то сделать. Извиняет ли это Большунова? На мой взгляд, нет. Потому что для огромного количества лыжников, особенно детей, он ролевая модель. А титулы и звания — некий крест, который ты тащишь всю свою жизнь и который сильно ограничивает тебя в том, что можно позволить себе на людях.

Неплохо бы помнить при этом, что расстояние от «кумира миллионов» до человека, которого хочется обойти стороной что на лыжне, что в жизни, может порой укладываться в несколько секунд», – написала Вайцеховская.