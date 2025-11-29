Пеклецова об Олимпиаде: «Могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика»
Лыжница Пеклецова: на Олимпиаде могла бы чувствовать себя не в своей тарелке.
Лыжница Алина Пеклецова высказалась о недопуске россиян на Олимпиаду-2026 в Италии.
– Как ты отреагировала на новость про отсутствие россиян на Играх в Италии?
– У меня была мысль, что если бы и допустили, то я была бы не в лидерах. Всегда берут универсалов, а у меня пока не тот уровень. Я пока не была на международных стартах. Я могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика, – сказала Пеклецова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
