Пеклецова об Олимпиаде: «Могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика»

Лыжница Пеклецова: на Олимпиаде могла бы чувствовать себя не в своей тарелке.

Лыжница Алина Пеклецова высказалась о недопуске россиян на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Как ты отреагировала на новость про отсутствие россиян на Играх в Италии?

– У меня была мысль, что если бы и допустили, то я была бы не в лидерах. Всегда берут универсалов, а у меня пока не тот уровень. Я пока не была на международных стартах. Я могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика, – сказала Пеклецова.