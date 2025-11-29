  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Пеклецова об Олимпиаде: «Могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика»
2

Пеклецова об Олимпиаде: «Могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика»

Лыжница Пеклецова: на Олимпиаде могла бы чувствовать себя не в своей тарелке.

Лыжница Алина Пеклецова высказалась о недопуске россиян на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Как ты отреагировала на новость про отсутствие россиян на Играх в Италии?

– У меня была мысль, что если бы и допустили, то я была бы не в лидерах. Всегда берут универсалов, а у меня пока не тот уровень. Я пока не была на международных стартах. Я могла бы себя там чувствовать не в своей тарелке, как ребенок из садика, – сказала Пеклецова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoОлимпиада-2026
logoАлина Пеклецова
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «В прошлом году Пеклецова и Никитина наступали на пятки лидерам, а теперь захватывают лидерство с первой гонки»
27 ноября, 13:11
Алина Пеклецова: «Понимала, что у меня сегодня есть шанс на победу. Такая гонка и такие условия мне подходили»
27 ноября, 10:15
⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась
27 ноября, 09:33
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
2 минуты назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
9 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
44 минуты назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05