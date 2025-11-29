  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Наталья Терентьева: «Мне важно количество детей. Двое – это базовый минимум. Когда закончу бегать, хочу и третьего ребенка»
4

Наталья Терентьева: «Мне важно количество детей. Двое – это базовый минимум. Когда закончу бегать, хочу и третьего ребенка»

Терентьева: мне важно количество детей, двое – это базовый минимум.

Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева высказалась о второй беременности.

– Второй ребенок не меняет жизнь на 180 градусов. Даже проще будет. Мне важно количество детей. Двое – это базовый минимум. Когда закончу бегать, хочу и третьего ребенка, но это точно после окончания карьеры. Сашка и к четверым готов, ха-ха.

– Когда планируете вернуться к соревнованиям?

– Мне сказали, что меня никуда не отпустят. Я и сама очень хочу вернуться. Если я все сделаю правильно, то, думаю, что еще повоюю, – сказала Терентьева.

«Думали, что в начале сезона она попробует. Но срок уже большой. Надо исключить риск. Она уже и плакала, мы с ней говорили. Но из «я хочу» и «небезопасно» должно превалировать второе. Вернется после родов – может бегать лет 15 и ни о чем не думать.

Мы же не кролики, нам надо девять месяцев беременности отходить, до этого хотя бы немного не тренироваться и потом хотя бы месяц. Хочется побегать в полный рост», – отметила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЕлена Вяльбе
logoНаталья Терентьева (Непряева)
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoАлександр Терентьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Елена Вяльбе: «Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт, она молодая девушка»
17 ноября, 12:48
Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка
16 ноября, 18:18Видео
Елена Вяльбе: «Сборы в Европе полезны для лыжников. В России все-таки нет высокогорья, в Сочи всего 1,5 тысячи метров»
12 ноября, 14:41
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
2 минуты назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
9 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
44 минуты назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05