Наталья Терентьева: «Мне важно количество детей. Двое – это базовый минимум. Когда закончу бегать, хочу и третьего ребенка»

Терентьева: мне важно количество детей, двое – это базовый минимум.

Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева высказалась о второй беременности.

– Второй ребенок не меняет жизнь на 180 градусов. Даже проще будет. Мне важно количество детей. Двое – это базовый минимум. Когда закончу бегать, хочу и третьего ребенка, но это точно после окончания карьеры. Сашка и к четверым готов, ха-ха.

– Когда планируете вернуться к соревнованиям?

– Мне сказали, что меня никуда не отпустят. Я и сама очень хочу вернуться. Если я все сделаю правильно, то, думаю, что еще повоюю, – сказала Терентьева.

«Думали, что в начале сезона она попробует. Но срок уже большой. Надо исключить риск. Она уже и плакала, мы с ней говорили. Но из «я хочу» и «небезопасно» должно превалировать второе. Вернется после родов – может бегать лет 15 и ни о чем не думать.

Мы же не кролики, нам надо девять месяцев беременности отходить, до этого хотя бы немного не тренироваться и потом хотя бы месяц. Хочется побегать в полный рост», – отметила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.