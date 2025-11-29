Елена Вяльбе: «Из года в год Большунову будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом»
Вяльбе: Большунову будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о форме трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
«Саша в начале сезона болел, он начал кататься позже. Это сказывается. Даже если выпадает неделя, это уже много. В прошлом году он тоже неярко начал.
Однако из года в год ему будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом, потому что много ребят, которые наступают ему на пятки. Саше надо привыкать. Борьба будет всегда. Ребята ее навязывают», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
