Елена Вяльбе: «Из года в год Большунову будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом»

Вяльбе: Большунову будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о форме трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Саша в начале сезона болел, он начал кататься позже. Это сказывается. Даже если выпадает неделя, это уже много. В прошлом году он тоже неярко начал.

Однако из года в год ему будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом, потому что много ребят, которые наступают ему на пятки. Саше надо привыкать. Борьба будет всегда. Ребята ее навязывают», – сказала Вяльбе.