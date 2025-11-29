Сергей Устюгов: «По гонкам я пока не настраиваюсь на какие-то результаты. Сейчас мне главное – втянуться, чтобы организм не сбоил»

Сергей Устюгов: по гонкам я пока не настраиваюсь на результаты.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что пока не настраивается на результаты в гонках.

«Скажу честно и открыто: по гонкам, соревнованиям я пока не задумываюсь и не настраиваюсь на какие-то результаты, на чемпионат России... Если раньше у меня была цель, то сейчас я просто получаю удовольствие от того, что я тренируюсь, нахожусь в спортивных местах, катаюсь.

Может, потренируюсь и, когда начну чувствовать себя более-менее конкурентоспособным, тогда начну задумываться о каких-то результатах, гонках. Ну а сейчас мне главное – втянуться, чтобы мой организм не сбоил», – сказал 33-летний Устюгов на видео для своего телеграм-канала.