Федерация лыжных видов спорта Норвегии проведет внеочередную встречу правления из-за завершения карьеры Бротеном
Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на завершение карьеры Бротеном.
23-летний горнолыжник Лукас Бротен сегодня объявил об уходе из спорта. Причиной стал конфликт с федерацией из-за имиджевых прав.
Организация планирует провести срочную внеочередную встречу правления. Вероятно, она состоится завтра.
Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии
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