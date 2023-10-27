Федерация лыжных видов спорта Норвегии проведет внеочередную встречу правления из-за завершения карьеры Бротеном

Теги горные лыжи Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии (горные лыжи) Лукас Бротен Лыжи

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на завершение карьеры Бротеном.

23-летний горнолыжник Лукас Бротен сегодня объявил об уходе из спорта. Причиной стал конфликт с федерацией из-за имиджевых прав.

Организация планирует провести срочную внеочередную встречу правления. Вероятно, она состоится завтра.

Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

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2 комментария

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Andreir888
Суетологи)) Здесь вам не тут! Конечно, когда 23-летний парень, безусловный талант, заканчивает карьеру из-за замшелой бюрократии, озаботишься перспективами взаимоотношений с молодыми спортсменами!
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Nightguest
В цивилизованных странах в таких случаях принято уходить в отставку
+1
0
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