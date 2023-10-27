Федерация лыжных видов спорта Норвегии проведет внеочередную встречу правления из-за завершения карьеры Бротеном

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отреагировала на завершение карьеры Бротеном.

23-летний горнолыжник Лукас Бротен сегодня объявил об уходе из спорта. Причиной стал конфликт с федерацией из-за имиджевых прав.

Организация планирует провести срочную внеочередную встречу правления. Вероятно, она состоится завтра.

Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии