«Это русофобский психоз! Соревнуются, кто больше нагадит на российских людей»: Бородавко жестко ответил шведам за критику Вяльбе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление Федерации лыжных гонок Швеции о том, что Елена Вяльбе не должна иметь права баллотироваться в совет FIS.

Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон сообщила: «Естественно, мы не будем голосовать за нее.

Одно дело – не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?»

«Пускай говорят все что угодно! Это русофобский психоз! Никакого ответа этим людям. Они соревнуются на перегонки, кто больше нагадит на российских людей», — сказал Бородавко.

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