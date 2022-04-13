«Клэбо — лицемерный и подлый человек»: Резцова жестко раскритиковала норвежского лыжника за отношение к России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо за отношение к России.

«Клэбо — лицемерный и подлый человек. Он стоял на одном подиуме, протягивал руку и улыбался Александру Большунову, а сейчас за глаза рассказывает, как рад, что всех русских отстранили от соревнований.

Спортсмены должны сохранять уважение друг к другу, мы все такие одна большая лыжная семья. А все высказывания Клэбо против россиян выглядят гадкими и лицемерными. Это его мнение, он имеет на него право, но тогда пусть придерживается его всегда, а не по отмашке», — рассказала Резцова.