Тренер сборной России может подать в суд на чемпионку мира по фристайлу из-за обвинений в домогательствах

Тренер сборной России Никита Васильев может подать в суд на чемпионку мира по фристайлу Анастасию Таталину из-за обвинений в домогательствах.

Ранее мама спортсменки сообщила, что Васильев якобы делал Таталиной предложения интимного характера.

«Серьезнейшее обвинение в домогательствах. Это клеймо, даже если останется в прессе. Если он будет устраиваться на работу, эта информация будет всплывать

Думаю, Никита Васильев будет обращаться в соответствующие инстанции, потому что для него это крайне важно», — рассказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.