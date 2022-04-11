«Были унижения, оскорбления, предложения интимного характера»: Мама российской чемпионки мира по фристайлу обвинила тренеров сборной

Оксана Таталина, мама чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной, обвинила тренера сборной России Никиту Васильева в унижениях и оскорблениях дочери.

Анастасия Таталина выиграла золото в слоупстайле на ЧМ-2021. На Олимпиаде в Пекине 21-летняя спортсменка стала 10-й и 4-й.

«Начиная с 2016–2017 года, когда Настя попала в сборную, ей тогда было 15 лет, отношения со стороны Васильева были панибратскими. Это относилось ко всем членам сборной, в том числе к Насте. Все зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачева. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой.

Морально-нравственные принципы у Васильева вообще отсутствуют. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Это доставляло и Васильеву, и Калачеву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне 2019 года, стали причиной серьезной травмы Анастасии.

Начиная со старта сезона 2019 года все внимание со стороны тренерского штаба было направлено на внешний вид Анастасии. Они считали, что у нее лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть.

Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии. Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, на официальной тренировке получила серьезную травму. Было операционное вмешательство.

На наш вопрос о том, кто несет ответственность за травму и здоровье спортсменки во время ее нахождения в сборной, Васильев ответил: «Она сама виновата». Очень удобная позиция», — рассказала Оксана Таталина.