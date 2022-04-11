«Рада, что Европа потихоньку начинает просыпаться от угара»: в России разрешили проводить Кубок мира по прыжкам с трамплина

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорт (FIS) предварительно включить в календарь следующего сезона этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.

«Я рада, что Европа потихоньку начинает просыпаться от угара: FIS – Международная федерация лыжного спорта – официально включила Нижний Тагил в календарь соревнований Кубка мира по прыжкам с трамплина на сезон 2022/23.

ОК, я понимаю, что это предварительный календарь, но все же приятно видеть, что боссы FIS думают хладнокровно и не являются частью повального увлечения «Cancel Russia», – написала Степанова в своем телеграм-канале.