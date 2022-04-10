«Кому не нравится, может смело вытащить вилку из розетки»: Степанова ответила хейтерам Губерниева

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о том, почему ей нравится комментатор Дмитрий Губерниев.

«Дмитрий Губерниев имеет привычку комментировать поступки известных спортсменов. Иногда в эту категорию попадаю и я. Сегодня мы «развернем столы» и я буду комментировать жизнь & деяния Дмитрия Губерниева. Поговорим и о роли телевидения вообще.

Дмитрий — это наш российский ответ Джо Рогану. Оба яркие, противоречивые и популярные. Для меня очевидно, что в бизнесе под названием медиа последнее — самое важное. Кому это не нравится, может смело вытащить вилку из розетки или пойти посетовать в какой-нибудь интернет-форум.

Джо Роган потрясающ в выборе гостей и тематике, но слушать подкаст длиной полтора-два часа тяжело, хотя и полезно. У Дмитрия другой формат, больше динамики, энергии.

Оба абсолютные пионеры в своем деле. Джо поработал и в стендап-комедии, и спортивным комментатором, а сейчас его шоу «просто и скромно» лучшее по рейтингам news source в США. Задумайтесь — его смотрит и слушает больше людей, чем CNN, Fox News и прочие новостные каналы вместе взятые! Вот это и есть будущее медиа, которое пришло уже сегодня.

Дмитрий, насколько я знаю, в стендапе никогда не работал, но комбинация знающего спортивного комментатора и умелого шоумена очень мощная. Да, я именно у него учусь вставлять цитаты великих в свои посты», — сказала Степанова.