«Если я тут и там буду ля-ля-ля, то по факту не будет нифига»: Сергей Устюгов признался, что иногда жестко отвечает болельщикам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов признался, , что иногда жестко отвечает болельщикам.

— Чего хочется в день рождения, когда исполняется 30 лет?

— Выспаться и отдохнуть (смеется). Я сейчас не чувствую праздника, нет такого «вау». В этот день я вообще стараюсь выключать телефон, потому что люди, с которыми ты уже долго не общался, начинают тебя нахваливать, а я это не очень люблю. Не люблю подарки. Внимание приятно, но его хватает (смеется)

— В чем мы сегодня убедились.

— У меня была ситуация с братом. Мы копались в гараже, подписывали коробки. Я спросил, есть ли у него скотч и маркер. Зашли в магазин: «Ой, Сергей, здравствуйте», — и дальше ля-ля-ля. «Скотча и маркера нет? Извините, мы торопимся», — сказал я. Брат удивился, что я так некрасиво ответил продавщице. Ну, а что делать? Всем просто не угодишь. Если так в пять магазинов зайдешь, выйдешь через несколько часов.

Я в первую очередь отталкиваюсь от своих возможностей. Если я тут и там буду ля-ля-ля, то по факту не будет нифига. Вот мы тут сидим долго, народ прочитает и подумает: «А чего у него так много времени на треплю языком? Не тренируется. что ли?» У меня в жизни немного иные задачи. Дали установку — идешь ее и выполняешь! — рассказал Устюгов.