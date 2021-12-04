Йоханнес Клэбо: «Устюгов показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Иван Якимушкин Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал борьбу с россиянами Сергеем Устюговым и Иваном Якимушкиным на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Лиллехаммере.

Клэбо привел к победе первую сборную Норвегии, Устюгов финишировал вторым, Якимушкин – четвертым.

«Устюгов ничего не говорил, но показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить и пошел за Якимушкиным.

Устюгов был довольно быстр сегодня, а у меня был не самый лучший финиш. Еще и снега было многовато. Но я доволен, что смог его сдержать и опередить.

Теперь мне нужно потренироваться. А бороться с российскими лыжниками – всегда удовольствие», – сказал Клэбо в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные