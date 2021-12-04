Йоханнес Клэбо: «Устюгов показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал борьбу с россиянами Сергеем Устюговым и Иваном Якимушкиным на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Лиллехаммере.
Клэбо привел к победе первую сборную Норвегии, Устюгов финишировал вторым, Якимушкин – четвертым.
«Устюгов ничего не говорил, но показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить и пошел за Якимушкиным.
Устюгов был довольно быстр сегодня, а у меня был не самый лучший финиш. Еще и снега было многовато. Но я доволен, что смог его сдержать и опередить.
Теперь мне нужно потренироваться. А бороться с российскими лыжниками – всегда удовольствие», – сказал Клэбо в эфире «Матч ТВ».