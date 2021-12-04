Йоханнес Клэбо: «Устюгов показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить»

Норвежский лыжник прокомментировал борьбу с россиянами и на последнем этапе эстафеты на Кубке мира в Лиллехаммере.

Клэбо привел к победе первую сборную Норвегии, Устюгов финишировал вторым, Якимушкин – четвертым.

«Устюгов ничего не говорил, но показал, что я должен идти вторым за Якимушкиным. Я настолько напуган всеми этими медведями, что решил не спорить и пошел за Якимушкиным.

Устюгов был довольно быстр сегодня, а у меня был не самый лучший финиш. Еще и снега было многовато. Но я доволен, что смог его сдержать и опередить.

Теперь мне нужно потренироваться. А бороться с российскими лыжниками – всегда удовольствие», – сказал Клэбо в эфире «Матч ТВ».