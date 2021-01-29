Александр Большунов: «Сегодня быстрая гонка, и вот это падение. Повезло, что никто в меня не врезался»

Российский лыжник прокомментировал победу в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Победить в Фалуне реально приятно, потому что здесь… Я повспоминал, это четвертая гонка здесь, которую я выигрываю.

Сегодня быстрая гонка, и вот это падение… Мне очень повезло, что сзади спортсмены это видели, никто в меня не врезался, я встал и продолжил. Реально мне повезло сегодня.

Все выглядело очень страшно. Повезло, что в меня никто не врезался, никто не сломал палки. Да, был в конце группы, но было сложно, чтобы опять перенестись вперед. Я не знаю, человек 40 точно надо было обогнать.

Передо мной ехали Масгрэйв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, упали передо мной. Мне некуда было деваться, там было без вариантов – мои лыжи цеплялись за них.

Перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала», – сказал Большунов в эфире .