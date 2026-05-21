Николая Гуляева переизбрали на пост главы Союза конькобежцев России

Гуляев переизбран на пост главы Союза конькобежцев России.

Олимпийский чемпион Николай Гуляев был переизбран на пост президента Союза конькобежцев России (СКР).

Отчетно-выборная конференция СКР проходит 21 мая в Москве.

60-летний Гуляев был единственным кандидатом на пост главы СКР. Он возглавляет организацию с 2022 года.