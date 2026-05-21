Николая Гуляева переизбрали на пост главы Союза конькобежцев России

Олимпийский чемпион Николай Гуляев был переизбран на пост президента Союза конькобежцев России (СКР).

Отчетно-выборная конференция СКР проходит 21 мая в Москве.

60-летний Гуляев был единственным кандидатом на пост главы СКР. Он возглавляет организацию с 2022 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
