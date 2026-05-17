Светлана Журова: «Ценность Евровидения 100% для нас снизилась. Есть подозрение, что нашим исполнителям не стоит возвращаться туда сейчас»

Журова считает, что России сейчас не нужно выступать на Евровидении.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что российским артистам пока не стоит выступать на Евровидении.

Россияне не участвуют в музыкальном конкурсе с 2022 года. В 2026-м он проходил в австрийской Вене, победу одержала Дарина Йотова (DARA) из Болгарии.

«Раньше я смотрела Евровидение на определенных этапах, но это было, пока там не началась вакханалия. После этого желание смотреть уменьшилось в разы, а потом еще и наших там не стало. Думаю, сейчас многие даже не переживают, есть мы на Евровидении или нет.

А потом ехать туда, чтобы потом была предвзятость? Приехать на Евровидение с хорошей песней и артистом – тоже вопрос: надо нам это или нет. Боюсь, пока все не утихнет, это будет доставлять мало удовольствия людям, а ради чего тогда ехать?

Ценность Евровидения 100% для нас снизилась. В этом году даже не смотрела этот конкурс и не знала, что он идет. В прошлые разы какие-то номера видела, и это было очень странненько.

Наших нет, интерес упал – есть подозрение, что нашим исполнителям не стоит возвращаться на Евровидение сейчас. Не думаю, что и сами исполнители этого хотят. Что дает это Евровидение? Раньше это был шанс, что тебя узнают в мире или Европе. А сейчас узнают тебя, но толку никакого.

Евровидение нельзя сравнить с международными спортивными турнирами. Последнее время его никто не смотрел. Раньше и сами артисты стремились на Евровидение, потому что понимали, что их популярность растет, а сейчас – как она вырастет? Вряд ли будут какие-то гастроли. Нахождение артистов там сейчас ничего не дает», – сказала Журова.