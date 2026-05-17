  • Светлана Журова: «Ценность Евровидения 100% для нас снизилась. Есть подозрение, что нашим исполнителям не стоит возвращаться туда сейчас»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что российским артистам пока не стоит выступать на Евровидении.

Россияне не участвуют в музыкальном конкурсе с 2022 года. В 2026-м он проходил в австрийской Вене, победу одержала Дарина Йотова (DARA) из Болгарии.

«Раньше я смотрела Евровидение на определенных этапах, но это было, пока там не началась вакханалия. После этого желание смотреть уменьшилось в разы, а потом еще и наших там не стало. Думаю, сейчас многие даже не переживают, есть мы на Евровидении или нет.

А потом ехать туда, чтобы потом была предвзятость? Приехать на Евровидение с хорошей песней и артистом – тоже вопрос: надо нам это или нет. Боюсь, пока все не утихнет, это будет доставлять мало удовольствия людям, а ради чего тогда ехать?

Ценность Евровидения 100% для нас снизилась. В этом году даже не смотрела этот конкурс и не знала, что он идет. В прошлые разы какие-то номера видела, и это было очень странненько.

Наших нет, интерес упал – есть подозрение, что нашим исполнителям не стоит возвращаться на Евровидение сейчас. Не думаю, что и сами исполнители этого хотят. Что дает это Евровидение? Раньше это был шанс, что тебя узнают в мире или Европе. А сейчас узнают тебя, но толку никакого. 

Евровидение нельзя сравнить с международными спортивными турнирами. Последнее время его никто не смотрел. Раньше и сами артисты стремились на Евровидение, потому что понимали, что их популярность растет, а сейчас – как она вырастет? Вряд ли будут какие-то гастроли. Нахождение артистов там сейчас ничего не дает», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
музыка
logoСветлана Журова
Евровидение

"Думаю, сейчас многие даже не переживают, есть мы на Евровидении или нет"

Вчера глянул слегка финал - Журова права, там вообще никто не переживает из-за нашего отсутствия
Такого и не бывает. Не видно по залу как переживают из-за отсутствия 5 бойкотриующих стран, включая одного из 5 учредителей - Испанию
Зато как раньше было,это Евровидение чуть ли как чемпионат мира преподносили
Ага. Шоу с Малаховым и прочие прилюдии еще были. Это помимо прогревов в новостях.
Зис ис ЛИЦЕМЕРИЕ, СЭР!)
Как же снизилась, ведь там главный тренер у победителя болгарина, чистый россиянин Киркоров.
Он же румын?🤔
Короче гуцул😂
Кто вас туда сейчас пустит?
Самое забавное, что если и пустят, то все они переобуются с "да нам это и не надо" на "это мы любим, это наше" )
Хороший вопрос
Ценность слов псевдополитиков стремится от нуля к минус бесконечности.
все правильно Светик, туда их!!!
есть же скрепный песенный стран БРИКС
где согласно вашим духовным ценностям победил открытый сами знаете кто из Вьетнама
чем не гойда!
зря на кнопку что ли давила, когда поддакивала законам против этих
Ценность высказываний подобных... уже давно в режиме : #####
ПОДГОРАЕТ У светочки)))))
А нас зовут обратно?)))
Пока в росии будут олимпийские чемпионы в гд сидеть ничего хорошего не выйдет у этой страны
