Журова о выборах в ISU: «Я думаю, что и в коньках, и в фигурном катании будут наши представители, все‑таки все понимают, что тут вопрос знаний и компетенций»

Журова о выборах в ISU: думаю, в коньках и фигурном катании будут наши представители.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что россияне смогут занять должности в руководящих органах Международного союза конькобежцев (ISU).

В июне на Тенерифе пройдет выборный конгресс организации. Александр Кибалко претендует на пост вице‑президента и члена совета ISU по конькобежному спорту. Юлия Андреева может войти в технический комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова – в технический комитет по танцам на льду, Ульяна Чиркова – в технический комитет по синхронному катанию, Михаил Соколов – в технический комитет по шорт‑треку.

– Для меня неудивительно, что тот же Александр Кибалко выдвигается, потому что он очень давно работает с ISU, причем даже когда были введены все санкции, он продолжал сотрудничать с ними. На соревнованиях находился, даже в награждении один раз участвовал, когда наших спортсменов там не было. Его очень давно знают.

Я думаю, что и в коньках, и в фигурном катании будут наши представители, все‑таки все понимают, что тут вопрос знаний и компетенций. Мы в этом разбираемся, они это тоже ценят. В такие моменты, когда стоит вопрос о развитии вида спорта на мировом уровне, если бы не политические моменты, мы бы были включены во все процессы. Они, наверное, потихонечку понимают, что без нас многие вопросы решать неправильно.

– Действующий президент ISU [Ким Чжэ Ель] будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Плохая ли это новость для нас?

– Здесь вопрос не сколько в кандидате, сколько в изменении отношения к нам. Они все конъюнктурные в любом случае. Они все говорят: «Если бы не эта ситуация, мы бы никогда к вам так не относились». Но нам от этого не легче.

У нас есть желание выступать во всех дисциплинах полноценно с флагом и гимном. И от них таких решений мы и ждем. Чтобы они сделали, как это уже делают другие федерации. Может быть, «новый старый президент» как‑то решит все, – сказала Журова.