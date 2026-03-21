  • Журова о периоде в Нидерландах: «Навсегда отбило всю охоту жить там – зарплата каждый месяц полностью уходила на ЖКХ. Чувствуешь себя нищим»
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала об опыте жизни в Нидерландах и о том, почему не захотела уезжать из России.

«В начале 2022 года встречала мнения, что надо уезжать из страны, а сейчас никто уже никого не призывает. Не знаю, кто сейчас хочет уехать. Это единичные случаи. В моем окружении, например, нет ни одного человека, который хотел бы переехать жить в другую страну. Люди хотят, чтобы вернулись жизненные вещи, чтобы стало легче ездить к родственникам за границу или путешествовать.

У меня, наверное, всегда была возможность переехать. Я семь месяцев жила и выступала в Нидерландах. Но там как раз было условие, что я никуда не переезжаю, а просто на коммерческой основе выступаю за клуб. Меня никто не призывал менять гражданство. Наоборот, было преимуществом, что я из России, потому что генеральный спонсор был заинтересован, чтобы были спортсмены из разных стран.

Чуть пожив там, у меня навсегда отбило всю охоту там жить. Категорически нет! Там сумасшедшая цена на ЖКХ. Моя зарплата каждый месяц полностью уходила на это. Думала, что поеду денежки заработать, а оказалось, что ничего там не заработала вообще. Подумала: «Боже мой, как они здесь живут?» У меня никогда не было желания переезжать за границу.

Наверное, там комфортно жить тем, кто с большими деньгами. А если ты обычный человек… Я себя ужасно дискомфортно чувствовала там. Чувствуешь себя нищим. Там ты один и без денег, а в России у меня и близкие, и друзья, и помощь. Не знаю, что должно произойти, чтобы я вот так собралась и уехала из России. Это точно не моя история.

Я выезжаю за границу начиная с 16 лет. И я видела всякие страны, начиная с соцлагеря и заканчивая капиталистическими государствами. Там прекрасные люди и друзья, но жить там… Даже во времена СССР желания убежать у меня точно не было, как и соблазна жить.

Мне очень нравится здесь, поэтому я не очень понимаю, зачем мне жить там. И это абсолютно искренне, а не какой-то хваленый патриотизм: «Дай мне возможность, и я бы тоже убежала». Абсолютно нет. Даже женихи вокруг меня ходили, а я им говорила: если женимся, в Россию будешь приезжать.

Я по ментальности слишком российский человек. Могу дружить с иностранцами, но когда понимаю, что буду с ними долго дружить и жить рядом, меня сразу это не устраивает. За границей другое воспитание, ценности, другое кино и музыка, а для меня это очень важно. В гости, на сборы или соревнования прекрасно поехать, но через неделю мне уже хотелось домой. Я человек, который начинал ностальгировать, и эта ностальгия была как болезнь.

Я скучала, может, по какому-то нашему бардаку. Меня даже порядок и чистота меньше устраивали, чем все наше. Тянуло назад. Еще там всегда была неискренность – часто выдавали желаемое за действительное. А у нас если что-то не так, то говорят правду. Думаю, мы демократы больше, чем они, потому что у нас если человеку что-то не нравится, он сразу скажет. А там тебе будут улыбаться в глаза, а потом пойдут и тебя заложат или за глаза сильно наговорят. У нас люди не очень умеют скрывать – у нас все более открыто», – рассказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Журова попробовала на вкус жизнь обычного человека и приняла решение стать депутатом.
А когда в моей стране я плачу 50% зарплаты за ЖКХ - чувствую себя встающим с колен средним классом!
Зачем ты работаешь где тебе платят 21000?
Просто в макдаке на кассе студентам 60-70 платят. ( Это не Москве /Питере)
ты кому на цены ЖКХ жалуешься?
"У нас если человеку что то не нравится, он сразу скажет". Чревато все это, самое лёгкое в психушку упекут
белый белый совсем горячий....тут спешить не надо )))))))
Сравнение Нидерландов и России по уровню покупательской способности (данные на 2025–2026 гг.)

Покупательная способность показывает, сколько товаров и услуг можно реально купить на доходы с учётом местных цен. Основные метрики — ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) (макроуровень) и индекс локальной покупательной способности:

1. ВВП на душу населения по ППС:
Нидерланды: 86 130 международных долларов.
Россия: 50 570 международных долларов.

Вывод: В Нидерландах покупательная способность на душу населения в 1,7 раза выше. Это значит, что в среднем житель Нидерландов может «купить» на 70 % больше товаров и услуг, чем в России (с поправкой на разницу цен)

2. Индекс локальной покупательной способности:
Этот индекс рассчитывается на основе средней зарплаты после налогов и стоимости жизни (продукты, жильё, услуги).
Чем выше - тем лучше.
Нидерланды: 131,9 (16-е место в мире).
Россия: 61,6 (73-е место в мире).

Вывод: В России индекс на 53 % ниже (Россия обладает 47 % от уровня Нидерландов). Средний житель Нидерландов на свою зарплату может купить значительно больше, чем россиянин.

3. Средняя чистая зарплата и стоимость жизни:
Средняя зарплата после налогов:Нидерланды: 3382 € (~324 000 руб. по текущему курсу).
Россия: 672 € (~64 400 руб.).
Разница: зарплата в России на 80 % ниже.

Стоимость жизни (без аренды):В России на 52 % ниже.
Аренда в России на 70 % ниже.

Несмотря на более дешёвую жизнь в России, разрыв в зарплатах намного больше, поэтому реальная покупательная способность доходов выше в Нидерландах
Статистика вещь коварная. Не корректно из общего делать вывод на частное. Например, если в рф зарабатывать 300к то платёжеспособность твоя намного выше чем в Голландии. И это ваша статистика никак не будет учитывать ибо вы анализируете другое.
да вы, батенька, иноагент
То ли мы тут, считая копейки после оплаты ЖКХ гордо бьём себя в грудь)
За границей другое воспитание, ценности, другое кино и музыка, а для меня это очень важно...
Неужели заграницей не смотрят Сарика Андреасяна и не слушают Шамана?
поди и смасленницу не празднуют !!!!!!!!!!!!!!!!
Согласен с Журовой. Тяжело жить бездельникам в странах Евросоюза.
Живем, в общем, на уровне Журовой в Нидерландах.
Ну это то понятно, депутату то лучше живётся в России - вообще ни за что платить не надо, построили себе коммунизм в отдельно взятой Госдуме и живут!
