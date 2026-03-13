Журова о повышении цен: «Мы находимся в ситуации, когда этому есть причины. Но мне грех жаловаться»

Журова о повышении цен: мы находимся в ситуации, когда этому есть причины.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что замечает повышение цен в России.

«Замечаю ли, что жизнь в России стала дороже? В этом году все подорожало, это правда. Это каждый замечает. Что-то дорожает, что-то дешевеет, но мы же понимаем, что находимся в ситуации, когда этому есть причины. Понятно, что все дорожает.

Для многих людей это критично, и им тяжело, а мне грех жаловаться. Я точно не жалуюсь – это было бы странно. Понимаю, что что-то меняется. Понятно, мы сейчас многое не продаем на Запад, поэтому бюджетонаполнение достаточно тяжелое, а от этого многие другие отрасли начинают проседать и цены растут.

Надеюсь, СВО закончится и все встанет на свои места. Для нас это важно, потому что мы сидели на продаже энергоресурсов. Надо, чтобы все возвращалось к тому, правда теперь мы будем понимать: кому продавать, а кому нет – всех в лицо теперь знаем. От этого же зависела наполняемость нашего бюджета и уровень жизни.

Будем дальше смотреть, как геополитические и мировые ситуации будут меняться, чтобы нам потом экономически быть на высоте», – сказала Журова.