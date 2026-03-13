132

Журова о повышении цен: «Мы находимся в ситуации, когда этому есть причины. Но мне грех жаловаться»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что замечает повышение цен в России.

«Замечаю ли, что жизнь в России стала дороже? В этом году все подорожало, это правда. Это каждый замечает. Что-то дорожает, что-то дешевеет, но мы же понимаем, что находимся в ситуации, когда этому есть причины. Понятно, что все дорожает.

Для многих людей это критично, и им тяжело, а мне грех жаловаться. Я точно не жалуюсь – это было бы странно. Понимаю, что что-то меняется. Понятно, мы сейчас многое не продаем на Запад, поэтому бюджетонаполнение достаточно тяжелое, а от этого многие другие отрасли начинают проседать и цены растут.

Надеюсь, СВО закончится и все встанет на свои места. Для нас это важно, потому что мы сидели на продаже энергоресурсов. Надо, чтобы все возвращалось к тому, правда теперь мы будем понимать: кому продавать, а кому нет – всех в лицо теперь знаем. От этого же зависела наполняемость нашего бюджета и уровень жизни.

Будем дальше смотреть, как геополитические и мировые ситуации будут меняться, чтобы нам потом экономически быть на высоте», – сказала Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Политика
деньги
logoСветлана Журова
132 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что дешевеет в России? Только человеческая жизнь
Ответ Дмитрий М
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий М
Комментарий скрыт
Пока Журовы и Фетисовы будут в Думе жизнь не поменяется к лучшему.Сытый голодного не поймет.
Ответ Левчик
Комментарий скрыт
Ответ Левчик
Да туда хоть кого посади сейчас, ничё не изменится. Какая разница кто будет на кнопки жать
Для нас это важно, потому что мы сидели на продаже энергоресурсов. Надо, чтобы все возвращалось к тому, правда теперь мы будем понимать: кому продавать, а кому нет – всех в лицо теперь знаем.

То есть я правильно понимаю, что ее Журову не устраивала продажа нефти и газа Европе по рыночной цене, а теперь в кайф по сути практически даром отдавать нефть Китаю и Индии, при том, что каждый твой танкер может захватить какая нибудь Эстония и ты с этим ничего сделать не сможешь.
Ладно по телеку лапшу вешают о величии, но они почему сами себя то за идиотов держат??
Ответ Дмитрий Воронцов
Так она недалекая в целом, стоит полагать что она сама верит в то что говорит
Какое же высокомерное интервью. Ну и какой обычный гражданам жизнь депутата на спортсе
Ответ efim88888
Ей действительно грех жаловаться ведь она по программе Алины Кабаевой сейчас как бывший спортсмен занимает место у кормушки и дает нажимать за себя нужные кнопки
Месяца три назад Журова говорила, что не замечает роста цен, а теперь заметила? Ждут что СВО закончится и дальше сырьём торговать спокойно.
Ответ Аркус
Думаешь она помнит что было в методичке три месяца назад?
Ответ Аркус
Ещё четверть века и будет технологический скачок !
Больше никакого кругляка , только готовая продукция .
Кстати , что-то уже давненько не слыхали про кругляк . Раньше чуть ли не через день !
По телевизору нас заверяют,что мы уже "слезли с нефтяной иглы" и вот вот заживем лучше всех...а эта баба,представитель гос.думы,заявляет что мы оказывается ждем,когда вновь начнется активная прокачка ресурсов на запад,а то без этого нам хана...кому верить то?????
Ответ Аристафан
Нет, по телевизору заверяют, что мы уже живем лучше всех. Всё, максимальный показатель уровня жизни населения достигнут, дальше будут его сохранять
Ответ Аристафан
Сам знаешь кому.... не верить
Почему в России никогда нет причин для понижения цен? Почему Япония прожила 15 лет с отрицательной и/или нулевой инфляцией, а страна с самыми большими запасами природных ископаемых в мире может только повышать налоги, пенсионные возрасты и сборы?
Ответ Joe Burrow
Комментарий скрыт
Ответ svetoluxe
Комментарий скрыт
Вы умеете читать? Или полезные ископаемые для Вас только нефть? А газ? Алмазы? Уран? Металлические руды? Уголь?
Режим аятол в Иране говорит своему народу тоже самое.Чем вы от них отличаетесь?
Ответ Игорь Розов
чем шша отличаются, когда говорят: ну мол, цена галлона бензина поднялась, но это издержки нашей войны с Ираном, мы защищаем Америку, так что терпите.
Ответ Игорь Розов
чем отличается Евросоюз, когда говорит: да, цена на газ поднялась, но эта цена нашего противостояния с Россией, мы защищаем Европу, так что терпите.
Причина одна, и адекватные люди понимают где она!
Ответ Игорь Гуревичь
И кто она
Ответ ОЛЛС1911
Причина не одна, а один
Почему бы ей не комментировать то, в чем она разбирается, например конькобежный спорт?
Как минимум не выглядела бы дурой))
Ответ Al561
Лучший комментарий!
Коньки/шорт-трек в Telegram
