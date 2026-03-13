Скобрев о работе тренером в США: «Поступило предложение из хоккейной серьезной организации, где мои дети могут заниматься и быть под присмотром»

Чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о работе тренером в США.

— В 2024 году вы переехали в США, чтобы работать с хоккеистами. Поделитесь, какие у вас успехи за два года работы в Америке?

— Хорошие успехи. Мы выиграли с командой U-20 (Junior Rangers) Премьер-чемпионат Америки (USPHL Premier). Только я переехал, мне дали юниорскую команду, с которой я работал полностью в зале. Был интересный сезон, мы были лидерами по сезону-2023/24. Потом мы дошли до финала. Напряженный финал был: мы проигрывали 1:4, потом сравняли, в овертайме выиграли 5:4. Это такой незабываемый был для меня момент. Первый год в американском клубе — вот такой успех.

Потом больше концентрировался на более младших возрастах, потому что две юниорские команды. Не разрывался, чтобы не было обид. Сын у меня играл в команде 2010 года, будучи 2011 года. Я был тренером-ассистентом у этого года. Плюс мы открыли академию, где по утрам надо было заниматься. Там 150 детей, которые приезжают к нам из разных регионов Америки, из разных стран, в том числе из Казахстана мальчишки есть, из России, из Европы. И вот с ними приходится мне работать по утрам: на льду делать пауэрскейтинг (силовое катание), плюс работа в зале. И уже у меня нет времени, чтобы чисто фокусироваться на юниорских командах.

У нас классная организация, 600 детей, и я рад быть частью этого механизма. Мне доверяет руководство, у нас неплохо складываются отношения. Плюс мои двое пацанов под присмотром, они там играют.

— До отъезда вы говорили, что у вас есть амбиции, но не называли их. Сейчас можете их раскрыть?

— Одна из ключевых идей была, что мы будем жить все вместе. Потому что даже те предложения, которые были у меня в КХЛ, это не были московские клубы. А у мальчишек такой возраст: сейчас одному 14, другому 12 лет. Все-таки супруге не всегда удается усмирить их пыл, они же хоккеисты, и здесь нужен отец, который будет заниматься, будет работать. Так получилось, что поступило предложение из хоккейной серьезной организации, где мои дети могут заниматься и быть под присмотром, поэтому мы приняли это решение.

Мы не обрываем ни с кем связи, поэтому всегда при возможности готовы приехать и посотрудничать с нашими хоккеистами, фигуристами, да и со всеми видами спорта. Потому что все равно Америка Америкой, но я родился здесь, я люблю свою страну, поэтому всегда с удовольствием приезжаю и принимаю участие в разных мероприятиях, — сказал Скобрев.