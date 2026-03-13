  • Скобрев о работе тренером в США: «Поступило предложение из хоккейной серьезной организации, где мои дети могут заниматься и быть под присмотром»
Скобрев о работе тренером в США: «Поступило предложение из хоккейной серьезной организации, где мои дети могут заниматься и быть под присмотром»

Скобрев: Америка Америкой, но я родился здесь, я люблю свою страну.

Чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о работе тренером в США.

— В 2024 году вы переехали в США, чтобы работать с хоккеистами. Поделитесь, какие у вас успехи за два года работы в Америке?

— Хорошие успехи. Мы выиграли с командой U-20 (Junior Rangers) Премьер-чемпионат Америки (USPHL Premier). Только я переехал, мне дали юниорскую команду, с которой я работал полностью в зале. Был интересный сезон, мы были лидерами по сезону-2023/24. Потом мы дошли до финала. Напряженный финал был: мы проигрывали 1:4, потом сравняли, в овертайме выиграли 5:4. Это такой незабываемый был для меня момент. Первый год в американском клубе — вот такой успех.

Потом больше концентрировался на более младших возрастах, потому что две юниорские команды. Не разрывался, чтобы не было обид. Сын у меня играл в команде 2010 года, будучи 2011 года. Я был тренером-ассистентом у этого года. Плюс мы открыли академию, где по утрам надо было заниматься. Там 150 детей, которые приезжают к нам из разных регионов Америки, из разных стран, в том числе из Казахстана мальчишки есть, из России, из Европы. И вот с ними приходится мне работать по утрам: на льду делать пауэрскейтинг (силовое катание), плюс работа в зале. И уже у меня нет времени, чтобы чисто фокусироваться на юниорских командах.

У нас классная организация, 600 детей, и я рад быть частью этого механизма. Мне доверяет руководство, у нас неплохо складываются отношения. Плюс мои двое пацанов под присмотром, они там играют.

— До отъезда вы говорили, что у вас есть амбиции, но не называли их. Сейчас можете их раскрыть?

— Одна из ключевых идей была, что мы будем жить все вместе. Потому что даже те предложения, которые были у меня в КХЛ, это не были московские клубы. А у мальчишек такой возраст: сейчас одному 14, другому 12 лет. Все-таки супруге не всегда удается усмирить их пыл, они же хоккеисты, и здесь нужен отец, который будет заниматься, будет работать. Так получилось, что поступило предложение из хоккейной серьезной организации, где мои дети могут заниматься и быть под присмотром, поэтому мы приняли это решение.

Мы не обрываем ни с кем связи, поэтому всегда при возможности готовы приехать и посотрудничать с нашими хоккеистами, фигуристами, да и со всеми видами спорта. Потому что все равно Америка Америкой, но я родился здесь, я люблю свою страну, поэтому всегда с удовольствием приезжаю и принимаю участие в разных мероприятиях, — сказал Скобрев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoИван Скобрев
logoсборная России (коньки)
Я человек простой: вижу фамилию Скобрева, сразу вспоминаю ту фоточку с Прямой линии
Я человек простой: вижу фамилию Скобрева, сразу вспоминаю ту фоточку с Прямой линии
То же самое)
Это же он заявил, что достоин двух машин, т.к. у него две медали (серебро и бронза) ОИ? Ну да, помню. Помню он ещё на Овечкина погнал, мол у Александра двойное гражданство - России и США - и это нормально. Нормально, но вот только у Ови нет гражданства США)))) И сравнивая себя с Овечкиным он пытался оправдаться за неаккуратную фразу про желание выступать за США. Какой-то гнилой тип... Всё пытается на двух стульях усидеть, прикрываясь идеалами - любовь к Родине (дайте две тачки, я же ей две медали принёс), любовь к детям ( именно поэтому живёт в США)... Какой-то липкий Ваня...
Человек востребован, это же отлично. русский, спокойно едет и работает заграницей. я не понимаю, почему всех бесит так, когда иностранцы приезжают работать к нам? я не беру в расчет всяких нелегальных мигрантов, это косяк государства. а что у граждан то вызывает приступы истерики?
Экс-российский конькобежец Семирунний будет знаменосцем Польши на закрытии Олимпиады-2026. Он стал серебряным призером Игр
22 февраля, 15:10
«Войну выиграли, а коньки сделать не можем». Сталин отложил дебют СССР на зимних Играх
21 февраля, 08:45
Назовете рекордсменов по медалям на зимних Олимпиадах? Клэбо даже не в тройке!
20 февраля, 19:50
Журова о повышении цен: «Мы находимся в ситуации, когда этому есть причины. Но мне грех жаловаться»
вчера, 18:48
Коньки. Чемпионат мира. Фемке Кок, Йеннинг де Бо, Виклунд и Эйтрем одержали победы в видах многоборья, Штольц – 2-й, экс-россиянин Семирунний – 3-й
8 марта, 18:07
«Потерялось снаряжение». Конькобежка Семенова рассказала, что у нее пропал багаж при перелете из США в Канаду
5 марта, 09:23
Конькобежка Коржова получила спонсорский смартфон на Олимпиаде-2026, но затем его забрали: «Через 20 минут позвонили и попросили вернуть»
5 марта, 07:24
Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам был продан за 195 тысяч евро на благотворительном аукционе
1 марта, 20:31
Семен Елистратов об Алисе Лью на Олимпиаде: «Она просто получала удовольствие, а не выстрадала эту медаль, как другие»
27 февраля, 07:08
Анастасия Семенова: «Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом»
23 февраля, 11:12
Экс-российский конькобежец Семирунний будет знаменосцем Польши на закрытии Олимпиады-2026. Он стал серебряным призером Игр
22 февраля, 15:10
«Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости». Журова об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады
22 февраля, 10:30
Шорт-трекистка Селье, получившая порез лица коньком, выложила фото из больницы: «Просто хотела сообщить, что у меня все неплохо»
22 февраля, 09:15Фото
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
