«Потерялось снаряжение». Конькобежка Семенова рассказала, что у нее пропал багаж при перелете из США в Канаду

Авиакомпания потеряла багаж конькобежки Семеновой при перелете в Канаду.

Российская конькобежка Анастасия Семенова рассказала, что ее багаж со снаряжением был потерян при перелете из США на Кубок мира в Канаду.

«У меня потерялось снаряжение. Это из Америки мы летели в Канаду, и у меня пропал чемодан. Не нашли. Было все спортивное. Велосипед у нас был один на двоих, но там был станок велосипедный. Там были все мои вещи для масс-старта.

Мне отдавала их девчонка, которая была на замене. У меня потерялись велотуфли. Достаточно такой хороший бюджетик у меня там потерялся. Слава богу, что ботинки мы везли в ручной клади, лезвия у меня были не в этом чемодане. Все остальное мы смогли найти в короткий срок.

Страховка была, но она не покрывала того, что было в этом чемодане. То есть мы писали порядка $3 тысяч, наверное. В итоге компенсировали только полторы», – рассказала спортсменка. 

