31

Конькобежка Коржова получила спонсорский смартфон на Олимпиаде-2026, но затем его забрали: «Через 20 минут позвонили и попросили вернуть»

Коржова получила спонсорский телефон на Олимпиаде, но вскоре его забрали.

Российская конькобежка Ксения Коржова, выступившая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, рассказала, что ей разрешили получить спонсорский смартфон, но затем забрали его.

Российским и белорусским спортсменам в Милане не подарили смартфоны от южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим участникам Игр. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил это соблюдением действующего законодательства.

«У меня была история. Мы пришли просто в «Самсунг» посмотреть. Мы ходили с нашим тренером по Олимпийской деревне, смотрели, что есть, зашли туда. Потому что там можно менять значки. И меня начали зазывать ассистенты магазина: «Бери телефон, бери телефон». Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: «Да все окей», – сказала Коржова.

По словам Коржовой, нейтральных спортсменов заранее предупредили, что они не смогут получить смартфоны. 

«Да, нам это сказали. И я показываю, что на моей аккредитации написано, откуда я и вообще кто я. Вот. Они говорят: «Все нормально». В итоге я получаю этот телефон, его оформили. Через 20 минут звонят и говорят: «Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста». Сами сотрудники не против были, и они даже не знали об этом правиле», – сказала спортсменка. 

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
Ахаха, это просто смешно. Для такой организации зажать телефон - что-то с чем-то
Ответ Evgeha1990
Ахаха, это просто смешно. Для такой организации зажать телефон - что-то с чем-то
Какая это организация все вчера ещё раз убедились после их пресс-релиза о событиях на Ближнем Востоке. В следующий раз могут и туалетную бумагу зажать
Ответ Evgeha1990
Ахаха, это просто смешно. Для такой организации зажать телефон - что-то с чем-то
Может кому другому пообещали
Какой же кринж
"Пиво только членам профсоюза".
Представляю, что бы соя написала об этом произойди это в России))
Ответ Dillon
Представляю, что бы соя написала об этом произойди это в России))
"Кровавый Мордор обирает спортсменов! Караул!"
Ответ matemate88
"Кровавый Мордор обирает спортсменов! Караул!"
типа того
Надеюсь, она его не вернула
Ответ Ничего Нового
Надеюсь, она его не вернула
Конечно не вернула, там уже был установлен Мах
Ответ #31
Конечно не вернула, там уже был установлен Мах
ПРЕДустановлен, позвольте!
Сказала бы, что потеряла
Какая же стыдоба….🙈
Позвали на олимпиаду чтобы унижать. Спасибо большое, светлолицые эуропейцы!
Это ты про шипулина? Вроде же согласился, даже у друзей заберёт.
