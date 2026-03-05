Конькобежка Коржова получила спонсорский смартфон на Олимпиаде-2026, но затем его забрали: «Через 20 минут позвонили и попросили вернуть»

Коржова получила спонсорский телефон на Олимпиаде, но вскоре его забрали.

Российская конькобежка Ксения Коржова , выступившая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, рассказала, что ей разрешили получить спонсорский смартфон, но затем забрали его.

Российским и белорусским спортсменам в Милане не подарили смартфоны от южнокорейской компании Samsung, которые вручались другим участникам Игр. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил это соблюдением действующего законодательства.

«У меня была история. Мы пришли просто в «Самсунг» посмотреть. Мы ходили с нашим тренером по Олимпийской деревне, смотрели, что есть, зашли туда. Потому что там можно менять значки. И меня начали зазывать ассистенты магазина: «Бери телефон, бери телефон». Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: «Да все окей», – сказала Коржова.

По словам Коржовой, нейтральных спортсменов заранее предупредили, что они не смогут получить смартфоны.

«Да, нам это сказали. И я показываю, что на моей аккредитации написано, откуда я и вообще кто я. Вот. Они говорят: «Все нормально». В итоге я получаю этот телефон, его оформили. Через 20 минут звонят и говорят: «Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста». Сами сотрудники не против были, и они даже не знали об этом правиле», – сказала спортсменка.

