Нидерландская конькобежка Ютта Лердам улетела с Олимпиады-2026 на частном джете.

Фото из самолета она опубликовала в соцсетях.

Лердам на Играх выиграла золото на дистанции 1000 м и стала второй на 500 м.

В Милан она также прилетела на частном джете. Из-за этого она столкнулась с критикой в соцсетях и СМИ.

ФОТО

