Ютта Лердам улетела с Олимпиады-2026 на частном джете
Ютта Лердам улетела с Олимпиады-2026 на частном джете.
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам улетела с Олимпиады-2026 на частном джете.
Фото из самолета она опубликовала в соцсетях.
Лердам на Играх выиграла золото на дистанции 1000 м и стала второй на 500 м.
В Милан она также прилетела на частном джете. Из-за этого она столкнулась с критикой в соцсетях и СМИ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Ютты Лердам
Бойфренд куда слинял? Пешком пошел?
