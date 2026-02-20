24

МОК не накажет конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию бра от спонсора на Олимпиаде

МОК не накажет Ютту Лердам за демонстрацию бра от спонсора на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) не накажет конькобежку Ютта Лердам за демонстрацию спортивного бра от спонсора на Олимпиаде-2026.

Об этом заявила директор МОК по маркетингу Анн-Софи Вумар.

9 февраля Лердам взяла золото на дистанции 1000 м. После финиша она расстегнула комбинезон, под которым был спортивный бюстгальтер Nike. 

«Я не эксперт в конькобежном спорте, но я понимаю, что расстегивание комбинезона после соревнований — это нормальное явление для конькобежцев. Тем более что костюм очень плотный. Это обычная практика, а не маркетинговый ход», — прокомментировала Вумар.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daily Mail
спортс, где фотка?17171
мне друзья докучают своими вопросами.
Нормальные у неё бра
Ответ Melnica
Нормальные у неё бра
Небольшие. Близко к меньшей границе.
Ответ Alex1104
Небольшие. Близко к меньшей границе.
Это же спортивный, он специально вытягивает
все то надо не по русски назвать)
а я гадал, как она могла светильник притащить на одимпиаду)
Ответ Nikspb777
все то надо не по русски назвать) а я гадал, как она могла светильник притащить на одимпиаду)
Я тоже так подумал. Прочитал новость и нифига не понял)
В следующий раз она должна быть без бра, добавил представитель МОК
Новость без фото?
Просто не дает покоя слава нашей конькобежки Ольги Граф)
Не Сидни Суони конечно, но почему бы и нет то
Фото даже на спортсе было, откройте по её тегу, новость от 17-го
Зачем ей лифчик? Странно.
Сегодня на полторашке британку Смединг показали вообще с верхом из одного адидасовского лифака.
