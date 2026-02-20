МОК не накажет конькобежку Ютту Лердам за демонстрацию бра от спонсора на Олимпиаде
МОК не накажет Ютту Лердам за демонстрацию бра от спонсора на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) не накажет конькобежку Ютта Лердам за демонстрацию спортивного бра от спонсора на Олимпиаде-2026.
Об этом заявила директор МОК по маркетингу Анн-Софи Вумар.
9 февраля Лердам взяла золото на дистанции 1000 м. После финиша она расстегнула комбинезон, под которым был спортивный бюстгальтер Nike.
«Я не эксперт в конькобежном спорте, но я понимаю, что расстегивание комбинезона после соревнований — это нормальное явление для конькобежцев. Тем более что костюм очень плотный. Это обычная практика, а не маркетинговый ход», — прокомментировала Вумар.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daily Mail
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
мне друзья докучают своими вопросами.
а я гадал, как она могла светильник притащить на одимпиаду)