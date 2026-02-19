Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15

Шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству медалей Олимпиад.

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала 14-кратным призером Олимпийских игр.

Накануне Фонтана взяла серебро эстафеты на 3000 м в Милане-2026 . Всего на ее счету 3 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград, завоеванных на шести зимних Играх подряд (начиная с Турина-2006).

По общему количеству олимпийских медалей Фонтана сравнялась с норвежским биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом – у него тоже 14 (8-4-2). В зимних видах спорта больше только у норвежской лыжницы Марит Бьорген – 15 (8-4-3).