Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала 14-кратным призером Олимпийских игр.

Накануне Фонтана взяла серебро эстафеты на 3000 м в Милане-2026 . Всего на ее счету 3 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград, завоеванных на шести зимних Играх подряд (начиная с Турина-2006).

По общему количеству олимпийских медалей Фонтана сравнялась с норвежским биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом – у него тоже 14 (8-4-2). В зимних видах спорта больше только у норвежской лыжницы Марит Бьорген – 15 (8-4-3).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
17 комментариев
Это,конечно,круто...Но вот у Карелина "всего"четыре олимпийские медали,давайте честно,многие медали,из-за огромного количества дисциплин,не самого конкурентного вида спорта выглядят легковесными...Кто-то на четырех олимпиадах имеет возможность выиграть лишь четыре медали,а кто-то 24....
И находятся же те кто минусует твой текст. кто эти люди....
Круче Карелина только кубинец Михаин Лопес, от Пекина-2008 до Парижа-2024 все золотые в греко-римской борьбе.
Вам не надоело обесценивать результаты людей??? То клейбо обошел бьердалена.. ОН зуко биатлонист !!!Пусть сравнивают только в своих видах!! Сейчас в шорт треке введут еще дисциплин 5... и вообще красота будет... А в летних давайте сравним Фелпса и Арман (Мондо) Дюплантис.. фу лошпед.. Дюплантис ему никогда не догнать фелпса.. летние же игры?? Вообще огонь. Был бы я спортсменом олимпийцем меня бы бесило что я потом и кровью заработал например два золота и читая заголовок что самый великий спортсмен у которого больше золота на летних играх... хватит уже!!! Клейбо лучший из лыжников! ок! Не надо впаивать другие виды спорта.! бесит
Если бы вы были спортсменом с двумя золотыми олимпийскими наградами, вы бы так не говорили. Так как вы понятие не имеете сколько труда стоит за этими 10 олимпийскими победами.
Я не понял причину тряски, в биатлоне не меньше медалей разыгрывается, чем в лыжах.
Если беситшся постоянно, то это твои проблемы. Звони психотерапевтам. То есть сами Клэбо, Фонтана и Бьорндален спокойно реагируют, понимают всё прекрасно, а ты, нулевой человек бесишься за них? Это даже смешно.
Уле Айнар уже даже после завершения карьеры завоевал ещё одну медаль, чтобы оторваться от Арианны, а она всё равно его ещё раз догнала!
При всем уважении, и хотя в шорт-треке довольно широкая география участников, сравнивать олимпийское золото в лыжах/биатлоне с шорт-трековым не совсем корректно. Думаю, это всем понятно. Хотя медали одинаковые.
Фонтана легенда!
Рекомендуем