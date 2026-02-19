Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15
Шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству медалей Олимпиад.
Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала 14-кратным призером Олимпийских игр.
Накануне Фонтана взяла серебро эстафеты на 3000 м в Милане-2026 . Всего на ее счету 3 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград, завоеванных на шести зимних Играх подряд (начиная с Турина-2006).
По общему количеству олимпийских медалей Фонтана сравнялась с норвежским биатлонистом Уле Эйнаром Бьорндаленом – у него тоже 14 (8-4-2). В зимних видах спорта больше только у норвежской лыжницы Марит Бьорген – 15 (8-4-3).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это,конечно,круто...Но вот у Карелина "всего"четыре олимпийские медали,давайте честно,многие медали,из-за огромного количества дисциплин,не самого конкурентного вида спорта выглядят легковесными...Кто-то на четырех олимпиадах имеет возможность выиграть лишь четыре медали,а кто-то 24....
Это,конечно,круто...Но вот у Карелина "всего"четыре олимпийские медали,давайте честно,многие медали,из-за огромного количества дисциплин,не самого конкурентного вида спорта выглядят легковесными...Кто-то на четырех олимпиадах имеет возможность выиграть лишь четыре медали,а кто-то 24....
И находятся же те кто минусует твой текст. кто эти люди....
Это,конечно,круто...Но вот у Карелина "всего"четыре олимпийские медали,давайте честно,многие медали,из-за огромного количества дисциплин,не самого конкурентного вида спорта выглядят легковесными...Кто-то на четырех олимпиадах имеет возможность выиграть лишь четыре медали,а кто-то 24....
Круче Карелина только кубинец Михаин Лопес, от Пекина-2008 до Парижа-2024 все золотые в греко-римской борьбе.
Вам не надоело обесценивать результаты людей??? То клейбо обошел бьердалена.. ОН зуко биатлонист !!!Пусть сравнивают только в своих видах!! Сейчас в шорт треке введут еще дисциплин 5... и вообще красота будет... А в летних давайте сравним Фелпса и Арман (Мондо) Дюплантис.. фу лошпед.. Дюплантис ему никогда не догнать фелпса.. летние же игры?? Вообще огонь. Был бы я спортсменом олимпийцем меня бы бесило что я потом и кровью заработал например два золота и читая заголовок что самый великий спортсмен у которого больше золота на летних играх... хватит уже!!! Клейбо лучший из лыжников! ок! Не надо впаивать другие виды спорта.! бесит
Вам не надоело обесценивать результаты людей??? То клейбо обошел бьердалена.. ОН зуко биатлонист !!!Пусть сравнивают только в своих видах!! Сейчас в шорт треке введут еще дисциплин 5... и вообще красота будет... А в летних давайте сравним Фелпса и Арман (Мондо) Дюплантис.. фу лошпед.. Дюплантис ему никогда не догнать фелпса.. летние же игры?? Вообще огонь. Был бы я спортсменом олимпийцем меня бы бесило что я потом и кровью заработал например два золота и читая заголовок что самый великий спортсмен у которого больше золота на летних играх... хватит уже!!! Клейбо лучший из лыжников! ок! Не надо впаивать другие виды спорта.! бесит
Если бы вы были спортсменом с двумя золотыми олимпийскими наградами, вы бы так не говорили. Так как вы понятие не имеете сколько труда стоит за этими 10 олимпийскими победами.
Вам не надоело обесценивать результаты людей??? То клейбо обошел бьердалена.. ОН зуко биатлонист !!!Пусть сравнивают только в своих видах!! Сейчас в шорт треке введут еще дисциплин 5... и вообще красота будет... А в летних давайте сравним Фелпса и Арман (Мондо) Дюплантис.. фу лошпед.. Дюплантис ему никогда не догнать фелпса.. летние же игры?? Вообще огонь. Был бы я спортсменом олимпийцем меня бы бесило что я потом и кровью заработал например два золота и читая заголовок что самый великий спортсмен у которого больше золота на летних играх... хватит уже!!! Клейбо лучший из лыжников! ок! Не надо впаивать другие виды спорта.! бесит
Я не понял причину тряски, в биатлоне не меньше медалей разыгрывается, чем в лыжах.
Если беситшся постоянно, то это твои проблемы. Звони психотерапевтам. То есть сами Клэбо, Фонтана и Бьорндален спокойно реагируют, понимают всё прекрасно, а ты, нулевой человек бесишься за них? Это даже смешно.
Уле Айнар уже даже после завершения карьеры завоевал ещё одну медаль, чтобы оторваться от Арианны, а она всё равно его ещё раз догнала!
При всем уважении, и хотя в шорт-треке довольно широкая география участников, сравнивать олимпийское золото в лыжах/биатлоне с шорт-трековым не совсем корректно. Думаю, это всем понятно. Хотя медали одинаковые.
Фонтана легенда!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем