⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Сборная Южной Кореи победила в женской эстафете, Италия – 2-я, Канада – 3-я

Корейские шорт-трекистки победили в эстафете на Олимпиаде-2026.

Женская сборная Южной Кореи выиграла золото в эстафете на Олимпийских играх в Милане.

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

3000 м, эстафета, женщины

Финал A

1. Южная Корея – 4.04,014

2. Италия – 4.04,107

3. Канада – 4.04,314

Финал B

1. Китай – 4.10,446

2. Япония – 4.11,385

3. Франция – 4.12,272