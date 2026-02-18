11

⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Сборная Южной Кореи победила в женской эстафете, Италия – 2-я, Канада – 3-я

Корейские шорт-трекистки победили в эстафете на Олимпиаде-2026.

Женская сборная Южной Кореи выиграла золото в эстафете на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

3000 м, эстафета, женщины

Финал A

1. Южная Корея – 4.04,014

2. Италия – 4.04,107

3. Канада – 4.04,314

Финал B

1. Китай – 4.10,446

2. Япония – 4.11,385

3. Франция – 4.12,272

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
За Голландию, пусть ей сопутствует удача🤗
Ответ Diana1324
За Голландию, пусть ей сопутствует удача🤗
24/7 мониторишь?
моё уважение, сам таким был )
Ответ Simon Petrikov
24/7 мониторишь? моё уважение, сам таким был )
Жаль нидерланды четвертые
Рад, что кореянки победили. Хотя бы одно золото для бывших лидеров шорт-трека..
Ответ Nav80
Рад, что кореянки победили. Хотя бы одно золото для бывших лидеров шорт-трека..
прекрасно влезла )
сплю совсем уже
но я уже сказал, что за нидерландЫ )
Саро все без золота и без золота.
1.5 еще у женщин осталась. Возможно 15 медаль Фонтаны или наконец-то золото для Саро.
Рекомендуем