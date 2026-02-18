⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Сборная Южной Кореи победила в женской эстафете, Италия – 2-я, Канада – 3-я
Корейские шорт-трекистки победили в эстафете на Олимпиаде-2026.
Женская сборная Южной Кореи выиграла золото в эстафете на Олимпийских играх в Милане.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
3000 м, эстафета, женщины
Финал A
1. Южная Корея – 4.04,014
2. Италия – 4.04,107
3. Канада – 4.04,314
Финал B
1. Китай – 4.10,446
2. Япония – 4.11,385
3. Франция – 4.12,272
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
