⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й

Шорт-трекист Стивен Дюбуа победил на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане. Олимпийские игры-2026 Милан, Италия Шорт-трек 500 м, мужчины 1. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,835 2. Мелле ван ’т Ваут (Нидерланды) – 40,912 3. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 41,908 4. Тен Бур (Нидерланды) – 1.05,360 Уильям Данджину (Канада) – дисквалифицирован.