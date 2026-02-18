19

⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й

Шорт-трекист Стивен Дюбуа победил на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

500 м, мужчины

1. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,835

2. Мелле ван ’т Ваут (Нидерланды) – 40,912

3. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 41,908

4. Тен Бур (Нидерланды) – 1.05,360

Уильям Данджину (Канада) – дисквалифицирован. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
И поделом этому Лю Шаоану. Нефиг было свою родную Венгрию предавать ради китайских бабок
Как же тут этому Данджину не везет. Всюду фаворит и всюду мимо медалей.
Ответ Frank Underwood
Как же тут этому Данджину не везет. Всюду фаворит и всюду мимо медалей.
Я в шоке просто
Более парадоксального выступления не помню вообще во всем спорте, что смотрел)

По сути он выиграл все отборы, четвертьфиналы, полуфиналы если не ошибаюсь
И 0 наград!!! 0
У Данджино серебро хоть в смешанке есть. А Ли Шуань главный неудачник шорт-трека.
Ейбогу не повезло!
Данджину ещё может командное золото в эстафете на 5000м взять.
Ли Шуань конечно феерический неудачник шорт-трека на этой олимпиаде.
Китайские шорт-трекисты эти Игры провалили. Всего одно серебро и шансов что-то ещё выиграл после вылета Лю Шаоана на 500 м практически не осталось. В главный финал мужской эстафеты не попали, а в женских 1500 шансы призрачные. Такого провального выступления никогда не было. По 1 медали у китайцев было только на играх в 92-94 гг, но тогда медалей намного меньше разыгрывалось.
Ответ Nav80
Китайские шорт-трекисты эти Игры провалили. Всего одно серебро и шансов что-то ещё выиграл после вылета Лю Шаоана на 500 м практически не осталось. В главный финал мужской эстафеты не попали, а в женских 1500 шансы призрачные. Такого провального выступления никогда не было. По 1 медали у китайцев было только на играх в 92-94 гг, но тогда медалей намного меньше разыгрывалось.
В Пекине китайцев тащили за уши ,а Корею гнобили, и Корея сказала , что если этот беспредел не прекратится они покинут олимпиаду только после этого стали судить нрм, поэтому В Европе никто Китай тащить не будет
Ответ Diana1324
В Пекине китайцев тащили за уши ,а Корею гнобили, и Корея сказала , что если этот беспредел не прекратится они покинут олимпиаду только после этого стали судить нрм, поэтому В Европе никто Китай тащить не будет
Ничего подобного. У Китая на ОИ в Пекине в шорт-треке результаты не выделялись от их выступлений на предыдущих Олимпиадах, более того у них на предыдущих ОИ бывали и более удачные выступления, чем на домашней Олимпиаде. Так в Пекине-2022 Китай завоевал 4 медали в шорт-треке из которых 2 золотые, в Пхёнчхане-2018 г. у Китая было 3 медали, включая 1 золотую, в Сочи-2014 г. у Китая было 6 медалей из которых 2 золотые, а в Ванкувере-2010 г. было 4 медали, все 4 - золотые. Сейчас же у Китая всего 1 серебряная медаль.
Что касается Южной Кореи, то у них выступление на этой Олимпиаде ничем не лучше, чем в Пекине. Там в 2022 гю они взяли медалей в шорт-треке даже больше чем хозяева - 5 медалей всего, из которых 2 золотые. Сейчас у южнокорейцев - 4 медали, из которых 1 золотая.
Маленькая сказка двух братьев на подиуме.
Когда награждение проводит Валерий Борзов, наверно комментаторы должны об этом сказать. А говорить во время награждения про очки Данженю по моему это довольно глупо.
Грамотно канадцы стратегию выстроили. Данджину просто сразу грубо раскидал голландцев и дал партнеру по команде оторваться - и вот золото. В соцсетях сразу смекнули что к чему
Ответ Anton Trofimov
Грамотно канадцы стратегию выстроили. Данджину просто сразу грубо раскидал голландцев и дал партнеру по команде оторваться - и вот золото. В соцсетях сразу смекнули что к чему
Партнёр сам сразу же со 2 на 1 место вылез.
