⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й
Канадский шорт-трекист Стивен Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
500 м, мужчины
1. Стивен Дюбуа (Канада) – 40,835
2. Мелле ван ’т Ваут (Нидерланды) – 40,912
3. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 41,908
4. Тен Бур (Нидерланды) – 1.05,360
Уильям Данджину (Канада) – дисквалифицирован.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Более парадоксального выступления не помню вообще во всем спорте, что смотрел)
По сути он выиграл все отборы, четвертьфиналы, полуфиналы если не ошибаюсь
И 0 наград!!! 0
Что касается Южной Кореи, то у них выступление на этой Олимпиаде ничем не лучше, чем в Пекине. Там в 2022 гю они взяли медалей в шорт-треке даже больше чем хозяева - 5 медалей всего, из которых 2 золотые. Сейчас у южнокорейцев - 4 медали, из которых 1 золотая.