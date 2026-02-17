⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я

Канадские конькобежки победили в командной гонке преследования на Олимпиаде-2026.

Канадские конькобежки выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, женщины

Финал

1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,81

2. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 0,96

Забег за 3-е место

1. Япония (Аяно Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке) – 2.58,50

2. США (Бриттани Боу, Миа Манганелло, Грета Майерс) – 3,50

Полуфинал 1

1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,92

2. США (Джорджия Биркеланд, Бриттани Боу, Миа Манганелло) – 4,22

Полуфинал 2

1. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 2.55,84

2. Япония (Момока Хорикава, Аяно Сато, Михо Такаги) – 0,11