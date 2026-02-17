⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я
Канадские конькобежки выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
Командная гонка преследования, женщины
Финал
1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,81
2. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 0,96
Забег за 3-е место
1. Япония (Аяно Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке) – 2.58,50
2. США (Бриттани Боу, Миа Манганелло, Грета Майерс) – 3,50
Полуфинал 1
1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,92
2. США (Джорджия Биркеланд, Бриттани Боу, Миа Манганелло) – 4,22
Полуфинал 2
1. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 2.55,84
2. Япония (Момока Хорикава, Аяно Сато, Михо Такаги) – 0,11
