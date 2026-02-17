27

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я

Канадские конькобежки победили в командной гонке преследования на Олимпиаде-2026.

Канадские конькобежки выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, женщины

Финал

1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,81

2. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 0,96

Забег за 3-е место

1. Япония (Аяно Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке) – 2.58,50

2. США (Бриттани Боу, Миа Манганелло, Грета Майерс) – 3,50

Полуфинал 1

1. Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн) – 2.55,92

2. США (Джорджия Биркеланд, Бриттани Боу, Миа Манганелло) – 4,22

Полуфинал 2

1. Нидерланды (Йой Бене, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг) – 2.55,84

2. Япония (Момока Хорикава, Аяно Сато, Михо Такаги) – 0,11

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
командная гонка жен (коньки)
результаты
сборная США жен
logoАяно Сато
logoИвани Блондин
logoБриттани Боу
logoМихо Такаги
logoсборная Канады жен
logoсборная Нидерландов жен
сборная Японии жен
logoМарейке Груневауд
logoИзабель Вайдеманн
logoЙой Бене
logoАнтуанетта Де Йонг
logoВалери Мальте
Голландки наконец-то отпустили разочарование от результатов финала, на церемонии награждения улыбаются делают селфи. Молодцы, оказали достойное сопротивление канадкам.
Голландки наконец-то отпустили разочарование от результатов финала, на церемонии награждения улыбаются делают селфи. Молодцы, оказали достойное сопротивление канадкам.
Таким составом голландки должны были побеждать
Таким составом голландки должны были побеждать
У Канады теперь рано или поздно произойдёт смена поколений. Самое сильное звено Японии - Михо Такаги - тоже не юниорка. Голландкам нужно будет брать золото через 4 года.
голландки моё уважение прут
голландки моё уважение прут
Женщины вытягивают в больших коньках , в шорттреке гендерное равенство🤗
красивый забег
Единственный напряженный забег из всех полуфиналов выдали голландки с японками. Прямо до последних метров борьба была
Да-а-а-а! На последних двухстах метрах голландские красотки выгрызают выход в финал у японок. Наконец-то у Йой Бене будет медаль!
Да-а-а-а! На последних двухстах метрах голландские красотки выгрызают выход в финал у японок. Наконец-то у Йой Бене будет медаль!
Будем болеть за Джо Бьен это ее единственный шанс, на 1500 м не прошла от😭😭😭бор
Вообще командная гонка как-то не очень смотрится - как будто через силу бегают, типа надо же кому-то бежать..
Слабо датчи на этих Играх выступают на большом катке. Всего, пока, два золота.
Слабо датчи на этих Играх выступают на большом катке. Всего, пока, два золота.
Это на последних трех Олимпиадах Нидерланды слишком сильно выступали, а раньше - 3 золото норм
там Трамп что ли приехал? )
там Трамп что ли приехал? )
Еще нет на финал приедет если США и Канада будет
Еще нет на финал приедет если США и Канада будет
YMCA играют просто )
Эйтдехаге разницу в коньках объясняет, шикарно
не, не так, он с тренером голландцев обсуждает
ааааааааа, Нёйс лапочка в детстве
