⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й

Итальянские конькобежцы победили в командной гонке на Олимпиаде-2026.

Итальянские конькобежцы выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

Финал

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.39,20

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 4,51

Забег за 3-е место

1. Китай (Ли Вэньхао, Лю Ханьбинь, У Юй) – 3.41,39

2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 0,09

Полуфинал 1

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.38,88

2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 1,79

Полуфинал 2

1. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 3.44,29

2. Китай (Лю Ханьбинь, Нин Чжунъянь, У Юй) – 7,93

Итальянцы дома мощно выступили. Третье золото.
Не помню такого слабого полуфинала в командной гонке. Как будто знали что бежать не надо.
повезло и заслужили, вообще то
Ответ Simon Petrikov
повезло и заслужили, вообще то
На фарме наверно как Лолобриджида
Ответ Diana1324
На фарме наверно как Лолобриджида
из-за этой фигни я вообще не хочу спортс читать
Рад за Давиде Гьотто! Доминатор четырёхлетия на стайерских дистанциях так и не раскатился на 5000 и 10000 метров в этом сезоне (в том числе и на домашних Играх), но все-таки взял своё в командной гонке.
Итальянцы не подвели, вынесли голландцев без особых проблем. Кстати, Нидерланды усилил Йоррит Бергсма, так что шансы на третье место есть.
Ответ radio_weiss
Итальянцы не подвели, вынесли голландцев без особых проблем. Кстати, Нидерланды усилил Йоррит Бергсма, так что шансы на третье место есть.
Как-то не очень честно в групповой гонке получилось. Голландцы зарубались с итальянцами, все напрягались почти до финиша. А Китай сдался американцам практически сразу, так что обе команды сэкономились перед главным и малым финалом.
Ответ radio_weiss
Итальянцы не подвели, вынесли голландцев без особых проблем. Кстати, Нидерланды усилил Йоррит Бергсма, так что шансы на третье место есть.
везёт тебе. а у меня или кёрлинг везде или биатлон
о, вспомнили на тнт, рекламу же надо было на 15 минут (
Американки в полуфинале с канадками устроили тоже, что китайцы с американцами, то есть поняв что проигрывают, в тренировочном режиме докатывали дистанцию...
Ответ Nav80
Американки в полуфинале с канадками устроили тоже, что китайцы с американцами, то есть поняв что проигрывают, в тренировочном режиме докатывали дистанцию...
Канадки гораздо сильнее. Американки могли и сразу не бежать.
Ответ Nav80
Американки в полуфинале с канадками устроили тоже, что китайцы с американцами, то есть поняв что проигрывают, в тренировочном режиме докатывали дистанцию...
есть новость про них )
немцы так мерс напоминают, из Ф1
у них получилось с формой

ха, на тнт тоже сказали про это )
чисто для фана бегали, кмк, последние 1500 )
пока непонятно, как голландцы проиграют )
