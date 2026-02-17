⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й
Итальянские конькобежцы победили в командной гонке на Олимпиаде-2026.
Итальянские конькобежцы выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
Командная гонка преследования, мужчины
Финал
1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.39,20
2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 4,51
Забег за 3-е место
1. Китай (Ли Вэньхао, Лю Ханьбинь, У Юй) – 3.41,39
2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 0,09
Полуфинал 1
1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.38,88
2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 1,79
Полуфинал 2
1. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 3.44,29
2. Китай (Лю Ханьбинь, Нин Чжунъянь, У Юй) – 7,93
