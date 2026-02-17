⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й

Итальянские конькобежцы победили в командной гонке на Олимпиаде-2026.

Итальянские конькобежцы выиграли золото в командной гонке преследования на Олимпиаде в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

Финал

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.39,20

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 4,51

Забег за 3-е место

1. Китай (Ли Вэньхао, Лю Ханьбинь, У Юй) – 3.41,39

2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 0,09

Полуфинал 1

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти) – 3.38,88

2. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт) – 1,79

Полуфинал 2

1. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман) – 3.44,29

2. Китай (Лю Ханьбинь, Нин Чжунъянь, У Юй) – 7,93