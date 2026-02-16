  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»
2

Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»

Елистратов: наши шорт-трекисты на Олимпиаде – большие молодцы.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов оценил результаты россиян на Олимпиаде в Милане.

На Играх выступили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Лучшим результатом стало 9-е место Крыловой на дистанции 1000 м.

«Хочется сказать, что Алена – большая молодец, самое главное, что она пробовала атаковать, пробовала захватить лидирующие позиции, не сидела сзади со старта. Понимала, что у нее очень сильные соперники, но все равно пыталась выйти дальше. Мне кажется, что она очень грамотно провела 1/8 финала, 1/4 финала, а в полуфинале, возможно, чуть-чуть не повезло. Просто хочется в очередной раз похвалить Алену, она молодец.

Если оценивать результаты наших шорт-трекистов в сумме, то все равно, конечно, всегда хочется большего, хочется быть на пьедестале почета, выиграть золотую медаль. Но я думаю, что ребятам немного просто не хватило международного опыта, потому что всего четыре международных старта было до Игр. Первая Олимпиада в их карьере.

Оцениваю как хорошо, они большие молодцы. Не все, конечно, получилось, но самое главное, что увидели, что такое Олимпийские игры, я уверен, что сделают выводы. У ребят большое будущее», – сказал Елистратов. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
шорт-трек
logoИван Посашков
logoАлена Крылова
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (шорт-трек)
logoСемен Елистратов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»
16 февраля, 15:53
Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
16 февраля, 12:33
Посашков об Олимпиаде: «Представлял себе все это иначе, более оптимистично. Нет сплоченной команды, нет поддержки»
15 февраля, 07:05
Рекомендуем
Главные новости
Итальянская шорт-трекистка Фонтана сравнялась с Бьорндаленом по количеству олимпийских медалей – 14. В зимних видах больше только у Бьорген – 15
сегодня, 06:23
Олимпиада-2026. Коньки. Штольц, Нин Чжунъянь, Нейс, Конгсхеуг, Зоннекальб выступят на дистанции 1500 м
сегодня, 05:56
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Дюбуа выиграл золото на дистанции 500 м, Мелле ван ’т Ваут – 2-й, Йенс ван ‘т Ваут – 3-й
вчера, 20:44
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Сборная Южной Кореи победила в женской эстафете, Италия – 2-я, Канада – 3-я
вчера, 20:12
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Канада выиграла женскую командную гонку преследования, Нидерланды – 2-е, Япония – 3-я
17 февраля, 15:51
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Италия победила в мужской командной гонке преследования, США – 2-е, Китай – 3-й
17 февраля, 15:34
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»
16 февраля, 15:53
Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
16 февраля, 12:33
⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B
16 февраля, 11:50
Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»
16 февраля, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем