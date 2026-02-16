Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»

Тренер шорт-трекистов Максимов: выход в утешительный финал – успех для Крыловой.

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов оценил результаты россиян на Олимпиаде в Милане.

На Играх выступили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова . Лучшим результатом стало 9-е место Крыловой на дистанции 1000 м.

«Я хотел бы поздравить всю Россию, что Алена уже отобралась на Олимпиаду, участие в Играх уже является маленьким подвигом. Да, у Алены были падения, но нужно понимать, что это Олимпиада . Я, наоборот, радуюсь, что Алена пробилась в утешительный финал.

Хотел бы поздравить личного тренера Александра Владимировича Кузовникова, что он воспитал такую хорошую спортсменку, которая представляет Россию на Олимпиаде. Пусть она из маленького города, но она пробилась, доказала, что она сильнейшая у нас в стране, может представлять ее.

Выход в утешительный финал – для нее большой успех. Да, мы хотели чуть-чуть получше, но это для нее первые международные старты такого уровня. Хочу пожелать Алене, чтобы она двигалась вперед.

Я тоже очень рад за Ваню. У нас все спортсмены молодые. То, что завоевал путевку сам, прошел отбор, – уже хорошо. Чуть не повезло, ничего страшного не было, он приедет, сделаем разбор. Надеюсь, что уже через четыре года Иван и Алена будут представлять Россию на Олимпийских играх», – сказал Максимов.