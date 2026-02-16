Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
Российская шорт-трекистка Алена Крылова объяснила, почему упала в полуфинале дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.
Россиянка пыталась выйти в лидеры в забеге, но упала после контакта с трехкратной олимпийской чемпионкой Чхве Мин Джон из Южной Кореи.
«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка», – сказала Крылова.
Спортсменка отметила, что по ходу дистанции совершила несколько лишних движений, которые отняли у нее силы.
«Можно было лучше выступить. Финал? Конечно, чем выше тем, лучше. Это было вполне по силам», – добавила Крылова.
