Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»

Российская шорт-трекистка Алена Крылова объяснила, почему упала в полуфинале дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026. 

Россиянка пыталась выйти в лидеры в забеге, но упала после контакта с трехкратной олимпийской чемпионкой Чхве Мин Джон из Южной Кореи.

«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, но это была не главная ошибка», – сказала Крылова. 

Спортсменка отметила, что по ходу дистанции совершила несколько лишних движений, которые отняли у нее силы.

«Можно было лучше выступить. Финал? Конечно, чем выше тем, лучше. Это было вполне по силам», – добавила Крылова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Зато честно. Удачи в дальнейшем!
Зато честно. Удачи в дальнейшем!
Да, молодец что признаёт. В компании с такими хищниками тяжело без привычки. Но, честно говоря, не будь падения в четвертьфинале, дальше мы бы не прошли.
С таким настроением слона не продашь((
Молодец. Вообще отличный старт делает, но потом как будто силёнок не хватает. Над этим нужно работать
