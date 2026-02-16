2

Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»

Муж Просвирновой: В Дании дискриминируют Софью, поскольку она родилась в России.

Муж бывшей российской конькобежки Софьи Торуп (Просвриновой) датчанин Виктор Торуп рассказал, почему Дания не пустила спортсмену на Олимпиаду-2026 в Милан.

– Мы в России переживали за Софью, смотрели правила, и вроде бы если бы датский НОК попросил Исполком МОК... то могли бы и допустить.

– Теоретически да. Но, думаю, я не преувеличу, если скажу, что Датский союз конькобежцев относится к Софье очень плохо. С тех пор как она начала выступать за Данию, Датский союз конькобежцев ее дискриминирует, поскольку она родилась в России.

Я участвовал в переписке и телефонных разговорах, где прямо говорилось, что они не позволят ей выступать в шорт-треке, даже на этапах Кубка мира, хотя ISU не против. Датский союз конькобежцев заявлял: «Мы хотим, чтобы за Данию на Кубках мира выступали только спортсмены, родившиеся в Дании».

– Прости, конечно, но откуда в Дании возьмутся конькобежцы? У вас ни катков, ни истории развития вида.

– Согласен. Думаю, лучшее, что мы могли бы сделать, – это чтобы такие люди, как я и Софья, показали: даже будучи датским гражданином или резидентом, можно достичь олимпийского уровня. Я, например, начал заниматься роликами прямо в Дании. Софья начинала с шорт-трека. У нас есть шорт-трек в Дании. Есть клуб, там мы и катаемся, когда находимся в Дании.

Если я смог, если Софья смогла, значит... любой, кто захочет, сможет. Можно заниматься на роликах, потом перейти в шорт-трек, а когда достигнешь хорошего уровня... Я, например, просто ездил на машине в Берлин, да куда угодно. Я бы хотел, чтобы Дания это ценила. Мы просим только разрешить нам соревноваться, больше ничего.

– Виктор, что дальше в этой ситуации?

– Я люблю коньки. Этот сезон – не сегодняшний день, а весь остаток сезона – был лучшим для Софьи, лучшим для меня. Пока нам это нравится, пока мы продолжаем прогрессировать, думаю, мы живем лучшей жизнью, какой только можем.

– Каковы перспективы получения Софьей датского паспорта?

– Это долгая история. Я даже не уверен, разрешится ли она до следующей Олимпиады. Не думаю. Дания – очень сложная страна для получения полного гражданства, и мы всегда это понимали. Софья действительно просто хочет выступать за Данию. Это страна, где мы планируем жить, мы чувствуем связь с ней.

Думаю, она всегда знала, что, скорее всего, это будут только чемпионаты Европы, мира, но не Олимпиады. Конечно, это тяжело, Олимпиада для многих – особый старт. Вся эта ситуация научила Софью и меня, что мы выступаем просто для того, чтобы увидеть, насколько мы можем стать лучше в конькобежном спорте. Но, конечно, Олимпиада – это самый большой старт, но мне все равно жаль, – рассказал Торуп.

«В сборной Дании финансирования у меня нет». Интервью Софьи Просвирновой

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
