  • Олимпиада-2026, 16 февраля, кто из России выступает сегодня: шорт-трекистка Крылова пробежит 1000 м, горнолыжник Ефимов проедет слалом
Олимпиада-2026, 16 февраля, кто из России выступает сегодня: шорт-трекистка Крылова пробежит 1000 м, горнолыжник Ефимов проедет слалом

Шорт-трекистка Крылова и горнолыжник Ефимов выступят на Олимпиаде 16 февраля.

16 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

16 февраля, понедельник

Шорт-трек

14:47 – 1000 м, женщины (начало 1/4 финала – 13:00)

Российская участница: Алена Крылова

Горные лыжи

15:30 – слалом, мужчины (первая попытка – 12:00)

Российский участник: Семен Ефимов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
