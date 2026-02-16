Олимпиада-2026, 16 февраля, кто из России выступает сегодня: шорт-трекистка Крылова пробежит 1000 м, горнолыжник Ефимов проедет слалом
Шорт-трекистка Крылова и горнолыжник Ефимов выступят на Олимпиаде 16 февраля.
16 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
16 февраля, понедельник
Шорт-трек
14:47 – 1000 м, женщины (начало 1/4 финала – 13:00)
Российская участница: Алена Крылова
Горные лыжи
15:30 – слалом, мужчины (первая попытка – 12:00)
Российский участник: Семен Ефимов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
