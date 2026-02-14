13

Шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде

Шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане. 

Крылова заняла третье место в четвертом забеге из восьми. 

В 1/4 финала напрямую выходят первые две спортсменки из каждого забега и четыре лучшие шорт-трекистки, показавшие третий результат. 

Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoАлена Крылова
шорт-трек
результаты
logoсборная России жен (шорт-трек)
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Крылова написала , что у нас так быстро никто не бегает_ наверно пешком ходят_ привет Елистратову🤣🤣🤣
Ответ Diana1324
Крылова написала , что у нас так быстро никто не бегает_ наверно пешком ходят_ привет Елистратову🤣🤣🤣
🤣
А уже было успели написать, что выбыла
Ответ Uncle Alexander
А уже было успели написать, что выбыла
Это они про 1/2 заранее написали,чтобы на отдых уйти 😀
Ответ Uncle Alexander
А уже было успели написать, что выбыла
На дистанции 500 м выбыла. Здесь дистанция другая- 1000 м.
Крылова ок
почти все на месте
Молодец ! Давай, вперед !
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м, Хван Дэ Хон – 2-й, Крузбергс – 3-й, Посашков выбыл в 1/4 финала
14 февраля, 21:51
Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
14 февраля, 05:36
Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Плешкова – 19-я в супергиганте, Непряева – 21-я в гонке на 10 км, Фонтана взяла серебро в шорт-треке
12 февраля, 21:08
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Коньки. Сборные США, Канады, Нидерландов и Японии выступят в женской командной гонке преследования
вчера, 20:06
Олимпиада-2026. Коньки. Сборные Нидерландов, Италии, Китая и США выступят в мужской командной гонке преследования
вчера, 19:54
Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»
вчера, 19:32
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»
вчера, 15:53
Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
вчера, 12:33
⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B
вчера, 11:50
Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»
вчера, 06:24
Олимпиада-2026, 16 февраля, кто из России выступает сегодня: шорт-трекистка Крылова пробежит 1000 м, горнолыжник Ефимов проедет слалом
вчера, 06:01
⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Кок победила на дистанции 500 м, Лердам – 2-я, Такаги – 3-я
15 февраля, 16:45
Посашков об Олимпиаде: «Представлял себе все это иначе, более оптимистично. Нет сплоченной команды, нет поддержки»
15 февраля, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем