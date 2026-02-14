Шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Милане.

Крылова заняла третье место в четвертом забеге из восьми.

В 1/4 финала напрямую выходят первые две спортсменки из каждого забега и четыре лучшие шорт-трекистки, показавшие третий результат.

Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.