Олимпиада-2026. Коньки. Канада победила в 1/4 финала командной гонки преследования, Япония – 2-я, Нидерланды – 3-и
На Олимпиаде-2026 конькобежки разыграют медали в командной гонке преследования.
17 февраля конькобежки разыграют награды в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
Женщины, гонка преследования
Финал – 17.43 по московскому времени (17 февраля), прямая трансляция – Okko.
14 февраля
1/4 финала
1. Канада – 2.55,03
2. Япония – 0,49
3. Нидерланды – 0,62
4. США – 3,29
5. Германия – 5,49
6. Бельгия – 6,30
7. Китай – 6,39
8. Казахстан – DNF
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
буду за их вторую сборную тогда, за нидерландЫ )