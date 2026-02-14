6

Олимпиада-2026. Коньки. Канада победила в 1/4 финала командной гонки преследования, Япония – 2-я, Нидерланды – 3-и

На Олимпиаде-2026 конькобежки разыграют медали в командной гонке преследования.

17 февраля конькобежки разыграют награды в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

Женщины, гонка преследования

Финал – 17.43 по московскому времени (17 февраля), прямая  трансляция – Okko.

14 февраля

1/4 финала

1. Канада – 2.55,03

2. Япония – 0,49

3. Нидерланды – 0,62

4. США – 3,29

5. Германия – 5,49

6. Бельгия – 6,30

7. Китай – 6,39

8. Казахстан – DNF

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
казашки здорово начали, но обидно получилось
буду за их вторую сборную тогда, за нидерландЫ )
Ответ Simon Petrikov
казашки здорово начали, но обидно получилось буду за их вторую сборную тогда, за нидерландЫ )
За Нидерланды🇳🇱👍🔥
Вышли в полуфинал все по делу, Голландия с Японией, США с Канадой
Ответ Diana1324
Вышли в полуфинал все по делу, Голландия с Японией, США с Канадой
казашки почти по времени американок были
