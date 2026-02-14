  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
3

Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке

Посашков и Крылова выступят на Олимпиаде-2026.

14 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

14 февраля, суббота

Шорт-трек

Мужчины, 1500 м

Начало четвертьфиналов – 22:15, полуфиналов – 23:49, финала – 00:42 (15 февраля).

Российский участник: Иван Посашков.

Женщины, 1000 м

Начало квалификационных забегов – 23:01.

Российская участница: Алена Крылова. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
шорт-трек
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoИван Посашков
logoАлена Крылова
logoсборная России (шорт-трек)
logoОлимпиада-2026
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
От России никто не выступает)). Это нейтральные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Коньки. Сборные США, Канады, Нидерландов и Японии выступят в женской командной гонке преследования
сегодня, 20:06
Олимпиада-2026. Коньки. Сборные Нидерландов, Италии, Китая и США выступят в мужской командной гонке преследования
сегодня, 19:54
Елистратов о Крыловой и Посашкове: «Они большие молодцы. Не все получилось, но самое главное, увидели, что такое Олимпийские игры»
сегодня, 19:32
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Выход в утешительный финал – большой успех для Крыловой»
сегодня, 15:53
Крылова о падении в полуфинале на 1000 м: «Зацепились коньками, вины соперницы в этом не было. Все равно я бы, наверное, не прошла»
сегодня, 12:33
⚡️ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур победила на 1000 м, Саро – 2-я, Фонтана – 4-я, Крылова – последняя в финале B
сегодня, 11:50
Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»
сегодня, 06:24
Олимпиада-2026, 16 февраля, кто из России выступает сегодня: шорт-трекистка Крылова пробежит 1000 м, горнолыжник Ефимов проедет слалом
сегодня, 06:01
⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Кок победила на дистанции 500 м, Лердам – 2-я, Такаги – 3-я
вчера, 16:45
Посашков об Олимпиаде: «Представлял себе все это иначе, более оптимистично. Нет сплоченной команды, нет поддержки»
вчера, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем