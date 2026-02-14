Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
Посашков и Крылова выступят на Олимпиаде-2026.
14 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
14 февраля, суббота
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Начало четвертьфиналов – 22:15, полуфиналов – 23:49, финала – 00:42 (15 февраля).
Российский участник: Иван Посашков.
Женщины, 1000 м
Начало квалификационных забегов – 23:01.
Российская участница: Алена Крылова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
От России никто не выступает)). Это нейтральные
