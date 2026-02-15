⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м, Хван Дэ Хон – 2-й, Крузбергс – 3-й, Посашков выбыл в 1/4 финала

Шорт-трекист Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Италии. Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своем забеге пятое место. Олимпийские игры-2026 Милан, Италия Шорт-трек Мужчины, 1500 м 1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 2.12,219 2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.12,304 3. Робертс Крузбергс (Латвия) – 2.12,376 4. Син Дон Мин (Южная Корея) – 2.12,556 5. Уильям Данджину (Канада) – 2.12,639 6. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.36,955