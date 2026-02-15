⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м, Хван Дэ Хон – 2-й, Крузбергс – 3-й, Посашков выбыл в 1/4 финала
Шорт-трекист Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.
Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Италии.
Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своем забеге пятое место.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 2.12,219
2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.12,304
3. Робертс Крузбергс (Латвия) – 2.12,376
4. Син Дон Мин (Южная Корея) – 2.12,556
5. Уильям Данджину (Канада) – 2.12,639
6. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.36,955
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
