  • ⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м, Хван Дэ Хон – 2-й, Крузбергс – 3-й, Посашков выбыл в 1/4 финала
62

⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м, Хван Дэ Хон – 2-й, Крузбергс – 3-й, Посашков выбыл в 1/4 финала

Шорт-трекист Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван ‘т Ваут выиграл золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Италии. 

Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своем забеге пятое место. 

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

Мужчины, 1500 м

1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) – 2.12,219

2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 2.12,304

3. Робертс Крузбергс (Латвия) – 2.12,376

4. Син Дон Мин (Южная Корея) – 2.12,556

5. Уильям Данджину (Канада) – 2.12,639

6. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.36,955

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
шорт-трек
Странно, что итальянца бросили. Ну и Посашков странный, стоил ехать на ОИ чтобы весь заезд пробыть последним и ни разу не попробовать атаковать?
Ответ Дмитрий Иванов
он на латыше решил проехать, кмк
Ответ Дмитрий Иванов
Зато все плакаты на Окко "Посашков едет за золотом"
Самого забыли предупредить, видимо))
Голландец красава.хорошо позицию держит,столько народу в финале- бред
Дурацкий финал, слишком много участников, толкотня и завал. Одного из китайцев вообще порезало коньком.
Нидерланды, может, слегка не добирают в классических коньках, но зато тут неслабо компенсируют потери)
Показал супруге шорт-трек (сам смотрю взахлёб только второй раз после Сочи-14) - в восторге!
Теперь будем смотреть все трансляции. Очень жаль, что мало наших. Не хватает этих эмоций(
Ответ quaterbackathome
бобслей ей покажи, не то что бы супруг, но пару девушек подсадил на это )
Ответ Simon Petrikov
бобслей ей покажи, не то что бы супруг, но пару девушек подсадил на это )
И в чем прикол? Они все едут одинаково по дной трассе. Увидел один заезд- увидел все
но тройка, по делу )
то есть к китайцу вопросов нет, ок
Ответ Simon Petrikov
то есть к китайцу вопросов нет, ок
там к корейцу второму вопрос, который Данженю бортанул неслабо так
Ответ pele_kan
там к корейцу второму вопрос, который Данженю бортанул неслабо так
по повтору и это, да
только к Йенсу вопросов нет
очень странно
Йенс то то молодец, но штрафы
канадка красотка какая
