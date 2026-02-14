76

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 500 м, де Бо – 2-й, Дюбрей – 3-й

Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Американский конькобежец Джордан Штольц одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.

Для Штольца это второе золото Игр – 11 февраля он победил на дистанции 1000 м. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Джордан Штольц (США) – 33,77 (OR)

2. Йеннинг де Бо (Нидерланды) – 0,11

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,49

4. Дамиан Журек (Польша) – 0,58

5. Себас Диниз (Нидерланды) – 0,69

6. Тацуя Синама (Япония) – 0,69

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
76 комментариев
Главным героем США на этой Олимпиаде таки стал человек на коньках. И это не Илья Малинин ))
И Штольц почти ноунейм для публики. Не смотря на 6 золотых ЧМ.
Для русской публики — конечно нонейм. Сами посмотрите, сколько новостей про коньки появляется в новостях на спортсе. Мне приходится делать обзоры этапов КМ в ветках других видов спорта.
А наших коньков как будто вообще не существует
Канадцу пузо не мешает очередную медаль взять 😆
Вчера Эндрю Масгрэйв выступал в майке с bib на голое тело, у него тоже такое ощутимое пузико. И ничего, шестой в разделке ))
Это чтобы центр тяжести был правильным при беге)
Штольц и де Бо - оба красавцы! Вот это забег! Какая борьба до последнего миллиметра дистанции.
Капитан Америка прям. Жаль де Бо - не повезло в одну эпоху с ним соревноваться
Кому то не повезло с Дюплантисом и Сидни Маклафлин, с каждом виде есть монстры , которых не возможно победить
Тот же Кракзер ядро
Джордан Штольц просто монстр!!!
Второе золото с равнинным рекордом мира 🥇🥇🔥
Конькобежный спорт на этих ОИ прямо разрывает, Джордана с победой
вот это забег, моё уважение
Если в Пекине весь пьедестал был азиатским, то тут - безазиатский пьедестал.
Что-то невероятное. Там мировой рекорд буквально вот-вот уже..
У казахов красивая форма
