⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 500 м, де Бо – 2-й, Дюбрей – 3-й

Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.

Американский конькобежец Джордан Штольц одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.

Для Штольца это второе золото Игр – 11 февраля он победил на дистанции 1000 м.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Джордан Штольц (США) – 33,77 (OR)

2. Йеннинг де Бо (Нидерланды) – 0,11

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,49

4. Дамиан Журек (Польша) – 0,58

5. Себас Диниз (Нидерланды) – 0,69

6. Тацуя Синама (Япония) – 0,69