⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 500 м, де Бо – 2-й, Дюбрей – 3-й
Конькобежец Штольц выиграл золото на дистанции 500 м на Олимпиаде-2026.
Американский конькобежец Джордан Штольц одержал победу на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Милане.
Для Штольца это второе золото Игр – 11 февраля он победил на дистанции 1000 м.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
1. Джордан Штольц (США) – 33,77 (OR)
2. Йеннинг де Бо (Нидерланды) – 0,11
3. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,49
4. Дамиан Журек (Польша) – 0,58
5. Себас Диниз (Нидерланды) – 0,69
6. Тацуя Синама (Япония) – 0,69
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
А наших коньков как будто вообще не существует
Второе золото с равнинным рекордом мира 🥇🥇🔥