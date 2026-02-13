⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Йилек победил на дистанции 10 000 м, Семирунний – 2-й, Бергсма – 3-й
Чешский конькобежец Йилек победил на дистанции 10 000 м на Олимпиаде.
13 февраля конькобежцы разыграли медали на дистанции 10 000 метров на Олимпийских играх в Милане. Победил Методей Йилек из Чехии.
Милан, Италия
Конькобежный спорт
10 000 м, мужчины
1. Методей Йилек (Чехия) – 12.33,43
2. Владимир Семирунний (Польша) – 5,65
3. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 7,05
4. Тимоти Лубино (Франция) – 10,77
5. Стейн ван де Бунт (Нидерланды) – 12,32
6. Давиде Гьотто (Италия) – 13,29
7. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 13,68
8. Рикардо Лорелло (Италия) – 22,79
9. Тед-Ян Блумен (Канада) – 26,58
10. Барт Свингс (Бельгия) – 32,17
Поздравляю уроженца Свердловской области Владимира Семирунного с серебряной медалью Олимпиады! (интересно, что скажет Дегтярев). Кстати умиляет тот факт что его, серебряного призёра чемпионата мира 2025 года на отдельных дистанциях спортсру в число фаворитов не включил ))
а кто минусует то интересно?
Он его не пустит назад_ ну ему и в Польше неплохо😅
Мощный забег от нашего поляка.
Наш Рокоссовский от конькобежки.
Сандер хорошо начал, но по итогу совсем капнул. Какой Йилек молодец, грамотно разложился! И серебро Володи супер
Методично разложился.
Между золотым и бронзовым призером разница больше 20 лет) Вообще победить на ОИ в 19 лет на 10 км это по-моему даже невероятнее, чем взять бронзу в 40.
Первое и второе место по сумме лет = возраст бронзового призёра)
Он ещё серебро взял на пятерке
Владимира с серебром. Время показало, что его выбор был правильным.
Поздравляю Володю с серебром Олимпиады.
Просвирнова в роли тренера мужа выступает)
Молодец, Владимир.
Ну что ж , великая Мартина может спокойно уходить, уверен, не было б её, не было бы и Йилека. Рад за Бергсму, как он здорово разложился по дистанции. И это в 40 лет)
По жизни,по работе пришлось с поляками пообщаться и ничего,нормальные мужики .
