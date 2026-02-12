⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лоллобриджида выиграла золото на 5000 м, Конейн – 2-я, Виклунд – 3-я
Конькобежка Франческа Лоллобриджида победила на дистанции 5000 м на Олимпиаде.
Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида одержала победу на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Милане.
Ранее она выиграла золото на дистанции 3000 м.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Конькобежный спорт
Женщины
5000 м
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.46,17
2. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,10
3. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,17
4. Сандрин Тас (Бельгия) – 0,30
5. Изабель Вайдеманн (Канада) – 3,91
6. Марина Зуева (Беларусь) – 11,53...
11. Мартина Сабликова (Чехия) – 20,91
Лолобриджида удержала преимущество в полторы секунды. На зубах.
Тёти с характером сегодня дают прикурить молодым фаворитам
Бриньоне, Хиггинс, Лолобриджида.