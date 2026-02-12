⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лоллобриджида выиграла золото на 5000 м, Конейн – 2-я, Виклунд – 3-я

Конькобежка Франческа Лоллобриджида победила на дистанции 5000 м на Олимпиаде.

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида одержала победу на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Милане.

Ранее она выиграла золото на дистанции 3000 м.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Конькобежный спорт

Женщины

5000 м

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.46,17

2. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,10

3. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,17

4. Сандрин Тас (Бельгия) – 0,30

5. Изабель Вайдеманн (Канада) – 3,91

6. Марина Зуева (Беларусь) – 11,53...

11. Мартина Сабликова (Чехия) – 20,91