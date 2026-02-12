96

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лоллобриджида выиграла золото на 5000 м, Конейн – 2-я, Виклунд – 3-я

Конькобежка Франческа Лоллобриджида победила на дистанции 5000 м на Олимпиаде.

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида одержала победу на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Милане.

Ранее она выиграла золото на дистанции 3000 м. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Конькобежный спорт

Женщины

5000 м

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.46,17

2. Мерел Конейн (Нидерланды) – 0,10

3. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,17

4. Сандрин Тас (Бельгия) – 0,30

5. Изабель Вайдеманн (Канада) – 3,91

6. Марина Зуева (Беларусь) – 11,53...

11. Мартина Сабликова (Чехия) – 20,91

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
5000 м жен (коньки)
результаты
logoОлимпиада-2026
logoФранческа Лоллобриджида
logoНадежда Морозова
logoРагне Виклунд
сборная Казахстана жен
logoсборная Чехии жен
logoМартина Сабликова
сборная Беларуси
logoсборная Нидерландов жен
logoМарина Зуева
logoИзабель Вайдеманн
logoсборная Норвегии жен
сборная Италии жен
logoМерел Конейн
logoсборная Канады жен
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Невероятно! А Франческа дотерпела. Героиня Игр. Какие же минимальные отрывы на 5 000 метров.
Фантастика. На 5000 разрывы самые маленькие из всех дистанций - 0.1 и 0.07
И что такое? Как объяснить если человек никогда не выбегал из 6:51 то на домашней Олимпиаде умирая выбегает в 6:46
Ответ MisterApple
И что такое? Как объяснить если человек никогда не выбегал из 6:51 то на домашней Олимпиаде умирая выбегает в 6:46
Дыра в стене.
Ответ MisterApple
И что такое? Как объяснить если человек никогда не выбегал из 6:51 то на домашней Олимпиаде умирая выбегает в 6:46
Ну наверное все кочки на катке знает как объехать, даже после каждой перезаливки… а вообще итальянцы с синнером себя конкретно показали - все тут очевидно.
Никогда не видел на 5000 м такую плотность в первой тройке ! Что-то невероятное . Милфа итальянская конечно вытворила , 2 золота , когда многие норвежке их отдавали.
Какой же шикарный конькобежный турнир на этой олимпиаде, какой накал соревнования
У Зуевой лучший результат на Играх. Тоже молодец!
Ответ Ludas
У Зуевой лучший результат на Играх. Тоже молодец!
топ-6 планеты, сильно
Ответ Ludas
У Зуевой лучший результат на Играх. Тоже молодец!
Надо рожать,результат удвоится
Минутка забавной лингвистики: Merel Konijn переводится с голландского, как Дрозд Кролик
Все решил характер. Норвежка не дотерпела и растеряла три секунды за два круга.
Лолобриджида удержала преимущество в полторы секунды. На зубах.
Тёти с характером сегодня дают прикурить молодым фаворитам

Бриньоне, Хиггинс, Лолобриджида.
Конайн!!! Какой же крутой был последний круг голландки, если она 0,07 выигрывает у Виклунд. Сдала норвежка, недотерпела, еле устояла на последнем вираже
Тройка призеров на 5000м плотнее чем на каких 500м)
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й
11 февраля, 18:59
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лердам победила на дистанции 1000 м, Кок – 2-я, Такаги – 3-я
9 февраля, 17:43
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Эйтрем победил на дистанции 5000 м, Йилек – 2-й, Лорелло – 3-й
8 февраля, 16:45
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Коньки. Штольц, де Бо, Журек, Гао Тинъюй, Ким Джун Хо, Дюбрей выступят на дистанции 500 м
11 минут назад
Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
сегодня, 05:36
Олимпиада-2026. Шорт-трек. Посашков, Данджину, ван ‘т Ваут, Дюбуа, Сигель, Сун Лун выступят в четвертьфинальных забегах на 1500 м
сегодня, 05:02
Конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу. В 2023-м он перешел из сборной России
вчера, 17:42
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Йилек победил на дистанции 10 000 м, Семирунний – 2-й, Бергсма – 3-й
вчера, 16:50
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован
12 февраля, 20:59
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации
12 февраля, 20:53
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й
11 февраля, 18:59
Тренер шорт-трекистов Максимов об условиях на Олимпиаде: «Ребята очень довольны, питание шикарное. Никаких косых взглядов не было замечено»
11 февраля, 16:19
Григорьев о дисквалификации Посашкова: «Видимо, его не обучали правилам. Сто процентов справедливое наказание»
10 февраля, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем