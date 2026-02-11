Тренер шорт-трекистов Максимов об условиях на Олимпиаде: «Ребята очень довольны, питание шикарное. Никаких косых взглядов не было замечено»

Тренер шорт-трекистов об Олимпиаде: никаких косых взглядов не было замечено.

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов рассказал об условиях проживания на Олимпиаде в Милане.

На Играх выступают российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

«Ребята очень довольны, питание шикарное, живут по одному человеку. То есть все сделано для того, чтобы показать максимальный результат. Все отлично, настроение отличное, ходят, общаются, никаких там косых взглядов или чего-то еще не было замечено», – сказал Максимов.

Накануне Посашков и Крылова не смогли пройти квалификацию в соревнованиях на 1000 и 500 м соответственно.

«Я думаю, что для первого опыта здесь ничего страшного нет, Алена упала, думаю, что не справилась с волнением. Для первого раза, когда она бежала, показывала лучшие секунды. Что касается Ивана, он совершил ошибку, где судья усмотрел эту ошибку, его пенальтировали. Это тактическая ошибка. Я считаю, что ребята во время дистанции показали очень хорошие секунды. Но во время дистанции важно еще приехать к финишу и не нарушить правила. Ваня нарушил, а Алена не справилась со скоростью.

Будем болеть за наших ребят, пожелаем удачи. Я думаю, что у ребят первый блин вышел комом, но они соберутся с тренерами, которые находятся на Олимпийских играх, сделает разбор ошибок. Все это проанализируют, просмотрят видео, и думаю, что хорошо пробегут следующую дистанцию. Будем надеяться на это, я надеюсь и верю», – отметил Максимов.