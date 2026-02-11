  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Тренер шорт-трекистов Максимов об условиях на Олимпиаде: «Ребята очень довольны, питание шикарное. Никаких косых взглядов не было замечено»
0

Тренер шорт-трекистов Максимов об условиях на Олимпиаде: «Ребята очень довольны, питание шикарное. Никаких косых взглядов не было замечено»

Тренер шорт-трекистов об Олимпиаде: никаких косых взглядов не было замечено.

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов рассказал об условиях проживания на Олимпиаде в Милане.

На Играх выступают российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

«Ребята очень довольны, питание шикарное, живут по одному человеку. То есть все сделано для того, чтобы показать максимальный результат. Все отлично, настроение отличное, ходят, общаются, никаких там косых взглядов или чего-то еще не было замечено», – сказал Максимов.

Накануне Посашков и Крылова не смогли пройти квалификацию в соревнованиях на 1000 и 500 м соответственно.

«Я думаю, что для первого опыта здесь ничего страшного нет, Алена упала, думаю, что не справилась с волнением. Для первого раза, когда она бежала, показывала лучшие секунды. Что касается Ивана, он совершил ошибку, где судья усмотрел эту ошибку, его пенальтировали. Это тактическая ошибка. Я считаю, что ребята во время дистанции показали очень хорошие секунды. Но во время дистанции важно еще приехать к финишу и не нарушить правила. Ваня нарушил, а Алена не справилась со скоростью.

Будем болеть за наших ребят, пожелаем удачи. Я думаю, что у ребят первый блин вышел комом, но они соберутся с тренерами, которые находятся на Олимпийских играх, сделает разбор ошибок. Все это проанализируют, просмотрят видео, и думаю, что хорошо пробегут следующую дистанцию. Будем надеяться на это, я надеюсь и верю», – отметил Максимов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
шорт-трек
logoАлена Крылова
logoОлимпийская сборная России
logoИван Посашков
logoОлимпиада-2026
logoсборная России жен (шорт-трек)
Андрей Максимов
logoсборная России (шорт-трек)
Питание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Коньки. Штольц, де Бо, Журек, Гао Тинъюй, Ким Джун Хо, Дюбрей выступят на дистанции 500 м
11 минут назад
Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
сегодня, 05:36
Олимпиада-2026. Шорт-трек. Посашков, Данджину, ван ‘т Ваут, Дюбуа, Сигель, Сун Лун выступят в четвертьфинальных забегах на 1500 м
сегодня, 05:02
Конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу. В 2023-м он перешел из сборной России
вчера, 17:42
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Йилек победил на дистанции 10 000 м, Семирунний – 2-й, Бергсма – 3-й
вчера, 16:50
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован
12 февраля, 20:59
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации
12 февраля, 20:53
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лоллобриджида выиграла золото на 5000 м, Конейн – 2-я, Виклунд – 3-я
12 февраля, 16:52
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й
11 февраля, 18:59
Григорьев о дисквалификации Посашкова: «Видимо, его не обучали правилам. Сто процентов справедливое наказание»
10 февраля, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем